Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Лукашенко отправил министра в СИЗО

18:21 1312

Глава Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк попался на взятке и находится в СИЗО. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества.

«Его (Масляка) взяли с поличным. Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно. (Бывший генпрокурор Беларуси Андрей) Швед, а сейчас (нынешний генпрокурор) Гора Дмитрий Юрьевич это жестко контролируют», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что у правоохранительных органов страны достаточно возможностей для выявления подобных фактов. Лукашенко подчеркнул, что скрыть их невозможно, даже если кажется, что это получилось.

Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
19:12 234
Пожар на американском авианосце
Пожар на американском авианосце
18:59 1011
«Карабах» зажимают в Эстонии
«Карабах» зажимают в Эстонии
18:47 1032
КСИР обещает «мощнейшие удары»
КСИР обещает «мощнейшие удары» обновлено 18:47
18:47 1820
Асадов обсудил эффективность взаимодействия с Рамушем-Орта
Асадов обсудил эффективность взаимодействия с Рамушем-Орта фото
18:36 414
Вашингтон готовится к сражению за Грузию
Вашингтон готовится к сражению за Грузию наш комментарий
17:42 3166
Почему Турция не использовала С-400 для перехвата иранских ракет?
Почему Турция не использовала С-400 для перехвата иранских ракет?
13:05 4068
В эфире тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять»
В эфире тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять»
18:10 2111
Моджтаба Хаменеи в коме
Моджтаба Хаменеи в коме обновлено 19:30
19:30 4034
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана фото; обновлено 17:25
17:25 7161
Иран официально о ранении Хаменеи
Иран официально о ранении Хаменеи
12:23 4733

