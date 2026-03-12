Лукашенко отправил министра в СИЗО

Глава Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк попался на взятке и находится в СИЗО. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества.

«Его (Масляка) взяли с поличным. Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно. (Бывший генпрокурор Беларуси Андрей) Швед, а сейчас (нынешний генпрокурор) Гора Дмитрий Юрьевич это жестко контролируют», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что у правоохранительных органов страны достаточно возможностей для выявления подобных фактов. Лукашенко подчеркнул, что скрыть их невозможно, даже если кажется, что это получилось.