«Карабах» зажимают в Эстонии

В драматичной четвертьфинальной серии команда, созданная проживающими в Эстонии азербайджанцами, одолела клуб «Тарту Рейвенс». В первом матче «Карабах» победил со счетом 3:2, а в ответной игре в Тарту столкнулся с судейским произволом главного арбитра Ягнара Якобсона.

Как рассказывает главный тренер и спортивный директор команды Эльнур Велиев, в сторону «Карабаха» посыпались желтые и красные карточки, назначались необъяснимые штрафные удары, а на провокации соперника рефери не реагировал. В итоге сразу пятеро игроков таллинского клуба были удалены, а «Тарту Рейвенс» выиграл со счетом 5:4.

«Карабах» подал жалобу в Федерацию футбола Эстонии, подчеркнув, что судья Якобсон на протяжении всего сезона демонстрирует предвзятое отношение к «Карабаху», но последний матч переполнил чашу терпения. Однако показанные карточки не были аннулированы. Игрокам таллинской команды лишь слегка смягчили сроки дисквалификации.

На третий матч «Карабах» вышел без пяти основных футболистов, но все же смог победить - 8:5. Теперь коллектив с азербайджанским названием ждут полуфинальные игры с «Бункер Партнер».

«Карабах» появился в 2024 году. Руководит клубом бизнесмен Эмин Муншиев. Команда выиграла Кубок Эстонии по мини-футболу и заняла 3-е место в чемпионате страны. Также есть два чемпионства в любительской лиге Эстонии.