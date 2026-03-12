USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

«Карабах» зажимают в Эстонии

Эльмир Алиев, отдел спорта
18:47 1040

Таллинский футзальный клуб «Карабах» вышел в полуфинал чемпионата Эстонии.

В драматичной четвертьфинальной серии команда, созданная проживающими в Эстонии азербайджанцами, одолела клуб «Тарту Рейвенс». В первом матче «Карабах» победил со счетом 3:2, а в ответной игре в Тарту столкнулся с судейским произволом главного арбитра Ягнара Якобсона. 

Как рассказывает главный тренер и спортивный директор команды Эльнур Велиев, в сторону «Карабаха» посыпались желтые и красные карточки, назначались необъяснимые штрафные удары, а на провокации соперника рефери не реагировал. В итоге сразу пятеро игроков таллинского клуба были удалены, а «Тарту Рейвенс» выиграл со счетом 5:4.

«Карабах» подал жалобу в Федерацию футбола Эстонии, подчеркнув, что судья Якобсон на протяжении всего сезона демонстрирует предвзятое отношение к «Карабаху», но последний матч переполнил чашу терпения. Однако показанные карточки не были аннулированы. Игрокам таллинской команды лишь слегка смягчили сроки дисквалификации.

На третий матч «Карабах» вышел без пяти основных футболистов, но все же смог победить - 8:5. Теперь коллектив с азербайджанским названием ждут полуфинальные игры с «Бункер Партнер».

«Карабах» появился в 2024 году. Руководит клубом бизнесмен Эмин Муншиев. Команда выиграла Кубок Эстонии по мини-футболу и заняла 3-е место в чемпионате страны. Также есть два чемпионства в любительской лиге Эстонии.

Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
19:12 240
Пожар на американском авианосце
Пожар на американском авианосце
18:59 1015
«Карабах» зажимают в Эстонии
«Карабах» зажимают в Эстонии
18:47 1041
КСИР обещает «мощнейшие удары»
КСИР обещает «мощнейшие удары» обновлено 18:47
18:47 1826
Асадов обсудил эффективность взаимодействия с Рамушем-Орта
Асадов обсудил эффективность взаимодействия с Рамушем-Орта фото
18:36 416
Вашингтон готовится к сражению за Грузию
Вашингтон готовится к сражению за Грузию наш комментарий
17:42 3168
Почему Турция не использовала С-400 для перехвата иранских ракет?
Почему Турция не использовала С-400 для перехвата иранских ракет?
13:05 4069
В эфире тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять»
В эфире тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять»
18:10 2115
Моджтаба Хаменеи в коме
Моджтаба Хаменеи в коме обновлено 19:30
19:30 4042
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана фото; обновлено 17:25
17:25 7163
Иран официально о ранении Хаменеи
Иран официально о ранении Хаменеи
12:23 4734

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
19:12 240
Пожар на американском авианосце
Пожар на американском авианосце
18:59 1015
«Карабах» зажимают в Эстонии
«Карабах» зажимают в Эстонии
18:47 1041
КСИР обещает «мощнейшие удары»
КСИР обещает «мощнейшие удары» обновлено 18:47
18:47 1826
Асадов обсудил эффективность взаимодействия с Рамушем-Орта
Асадов обсудил эффективность взаимодействия с Рамушем-Орта фото
18:36 416
Вашингтон готовится к сражению за Грузию
Вашингтон готовится к сражению за Грузию наш комментарий
17:42 3168
Почему Турция не использовала С-400 для перехвата иранских ракет?
Почему Турция не использовала С-400 для перехвата иранских ракет?
13:05 4069
В эфире тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять»
В эфире тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять»
18:10 2115
Моджтаба Хаменеи в коме
Моджтаба Хаменеи в коме обновлено 19:30
19:30 4042
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана фото; обновлено 17:25
17:25 7163
Иран официально о ранении Хаменеи
Иран официально о ранении Хаменеи
12:23 4734
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться