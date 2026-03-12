USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Пожар на американском авианосце

18:59 1018

На борту авианосца Gerald R. Ford (CVN 78) ВМС США произошел пожар в основном помещении корабельной прачечной, сообщили в Командовании военно-морских сил США на Ближнем Востоке.

По данным военных, возгорание не связано с боевыми действиями и было локализовано. Повреждений энергетической установки не зафиксировано, авианосец остается полностью боеспособным.

Двое моряков получили травмы, не представляющие угрозы для жизни, и находятся в стабильном состоянии, получая медицинскую помощь.

В данный момент авианосная ударная группа Gerald R. Ford действует в Красном море в поддержку операции «Эпическая ярость».

Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
19:12 242
Пожар на американском авианосце
Пожар на американском авианосце
18:59 1019
«Карабах» зажимают в Эстонии
«Карабах» зажимают в Эстонии
18:47 1042
КСИР обещает «мощнейшие удары»
КСИР обещает «мощнейшие удары» обновлено 18:47
18:47 1827
Асадов обсудил эффективность взаимодействия с Рамушем-Орта
Асадов обсудил эффективность взаимодействия с Рамушем-Орта фото
18:36 417
Вашингтон готовится к сражению за Грузию
Вашингтон готовится к сражению за Грузию наш комментарий
17:42 3170
Почему Турция не использовала С-400 для перехвата иранских ракет?
Почему Турция не использовала С-400 для перехвата иранских ракет?
13:05 4069
В эфире тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять»
В эфире тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять»
18:10 2116
Моджтаба Хаменеи в коме
Моджтаба Хаменеи в коме обновлено 19:30
19:30 4046
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана фото; обновлено 17:25
17:25 7166
Иран официально о ранении Хаменеи
Иран официально о ранении Хаменеи
12:23 4734

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
19:12 242
Пожар на американском авианосце
Пожар на американском авианосце
18:59 1019
«Карабах» зажимают в Эстонии
«Карабах» зажимают в Эстонии
18:47 1042
КСИР обещает «мощнейшие удары»
КСИР обещает «мощнейшие удары» обновлено 18:47
18:47 1827
Асадов обсудил эффективность взаимодействия с Рамушем-Орта
Асадов обсудил эффективность взаимодействия с Рамушем-Орта фото
18:36 417
Вашингтон готовится к сражению за Грузию
Вашингтон готовится к сражению за Грузию наш комментарий
17:42 3170
Почему Турция не использовала С-400 для перехвата иранских ракет?
Почему Турция не использовала С-400 для перехвата иранских ракет?
13:05 4069
В эфире тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять»
В эфире тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять»
18:10 2116
Моджтаба Хаменеи в коме
Моджтаба Хаменеи в коме обновлено 19:30
19:30 4046
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана фото; обновлено 17:25
17:25 7166
Иран официально о ранении Хаменеи
Иран официально о ранении Хаменеи
12:23 4734
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться