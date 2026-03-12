Пожар на американском авианосце

На борту авианосца Gerald R. Ford (CVN 78) ВМС США произошел пожар в основном помещении корабельной прачечной, сообщили в Командовании военно-морских сил США на Ближнем Востоке.

По данным военных, возгорание не связано с боевыми действиями и было локализовано. Повреждений энергетической установки не зафиксировано, авианосец остается полностью боеспособным.

Двое моряков получили травмы, не представляющие угрозы для жизни, и находятся в стабильном состоянии, получая медицинскую помощь.

В данный момент авианосная ударная группа Gerald R. Ford действует в Красном море в поддержку операции «Эпическая ярость».