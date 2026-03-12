Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине

USD 1.7000
Иранские операторы запускали первые «шахеды» по Украине, заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со своим румынским коллегой Никушором Даном, отвечая на вопрос, не боится ли он, что, помогая сбивать «шахеды» на Ближнем Востоке, Киев может «открыть там для себя второй фронт».

«Мы знаем, как запускались первые «шахеды». Русских операторов не было. Были операторы другой страны. Страны, откуда приехали «шахеды», потому что нужно было их обучать. И они их обучали в реальной войне», - заявил Зеленский.

Ранее украинский лидер сообщал, что Украина отправила на Ближний Восток три команды специалистов по «шахедам».

Ранее западные СМИ сообщили, что США заинтересовали украинские дроны-перехватчики для использования во время операций на Ближнем Востоке. Причина заключается в их невысокой цене - большинство таких беспилотников стоит всего несколько тысяч долларов или даже меньше.

