USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Топ-менеджеры «Газпрома» украли миллиарды на объекте Кабаевой

МВД России сообщило о раскрытии хищения более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи. Об этом заявила представитель ведомства Ирина Волк. Этот объект также называют Центром гимнастики Алины Кабаевой. По данным МВД, обвиняемыми по делу проходят 13 человек, среди них бывшие топ-менеджеры «Газпрома» и его дочерних структур. В частности, среди подозреваемых фигурируют бывший член правления «Газпрома» и начальник департамента №105 Елена Михайлова, а также экс-замгендиректора «Газпром межрегионгаза» Анатолий Еркулов. Они уже покинули свои посты в компаниях.

По версии следствия, с 2016-го по май 2019 года участники схемы создавали видимость выполнения работ и похищали средства, выделенные компанией «Газпром инвестгазификация» на строительство комплекса. Предполагаемый организатор схемы арестован, его имя не раскрывается. Несколько фигурантов дела объявлены в международный розыск. В сентябре 2020 года на YouTube появилось видео, где трое сотрудников подрядной организации комплекса заявили, что несколько месяцев не получают зарплату и намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину. 

Академия «Небесная грация» бесплатно получила здание комплекса на федеральной территории «Сириус». В январе 2023 года здание стоимостью около 2,2 млрд рублей передали «Академии художественной гимнастики». Директором организации была советская гимнастка, двукратная чемпионка СССР Татьяна Сац. Сведения о владельцах структуры были скрыты. Источник проекта «Можем объяснить» в одной из структур «Газпрома» утверждал, что бенефициаром проекта является Кабаева.

