Российские тюремщики массово увольняются

По его словам, во многих подразделениях нехватка офицеров составляет до 50% и более. В 13 территориальных органах вакантно 35-51% должностей «начальствующего состава». В 29 подразделениях нехватка младшего начсостава составляет 40-50%. В 16 территориальных органах — свыше 50%.

Кроме того, с 2022 года 4,8 тысячи бывших и действующих сотрудников ФСИН ушли на войну в Украине. Погибли 708 человек. Ранения, травмы и контузии получили 388 человек. В такой обстановке «обеспечение должностных функций неминуемо приводит к росту нагрузок, усталости, напряженности в коллективах».

Более 40% сотрудников увольняется, не доработав до пенсии, отметил Гостев. ФСИН отвечает за систему исполнения уголовных наказаний в России: колонии, СИЗО, тюрьмы, исправительные центры, а также контроль за людьми, которым назначены наказания без лишения свободы.