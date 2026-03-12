Россия обогнала Китай по тоталитаризму

USD 1.7000
Сайт GFWatch опубликовал данные о количестве интернет-блокировок в Китае. Согласно исследованию, Россия обогнала КНР по числу ограничений порталов в Сети.

По данным аналитического портала, в 2023 году количество заблокированных доменов в КНР достигло около 308 тыс. — это стало рекордным показателем для страны. При этом дальше статистика пошла на спад и упала до 160 тыс. Ранее в СМИ сообщали, что в 2024 году количество заблокированных интернет-ресурсов в России превысило 400 тыс.

Стоит отметить, что актуальные данные о количестве блокировок интернет-порталов пока аналитики не приводят. В 2025 году Роскомнадзор сообщал, что в России количество удаленных материалов увеличилось на 59%, достигнув 1,289 млн.

Иран ударил по американской авиабазе
Иран ударил по американской авиабазе обновлено 20:54
20:54 2661
Иран может ударить по Калифорнии? Реакция Белого дома
Иран может ударить по Калифорнии? Реакция Белого дома обновлено 20:34
20:34 2734
Иран оставляет мир без критически важного гелия
Иран оставляет мир без критически важного гелия
20:30 1342
Израиль уничтожил командиров «Имама Хусейна»
Израиль уничтожил командиров «Имама Хусейна»
20:20 1118
Вдова Хаменеи «воскресла»
Вдова Хаменеи «воскресла»
20:11 2133
США перебрасывают все больше войск для войны с Ираном
США перебрасывают все больше войск для войны с Ираном
20:09 1347
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американские военные
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американские военные обновлено 19:53; видео
19:53 2324
Российские тюремщики массово увольняются
Российские тюремщики массово увольняются
19:43 2503
Топ-менеджеры «Газпрома» украли миллиарды на объекте Кабаевой
Топ-менеджеры «Газпрома» украли миллиарды на объекте Кабаевой
19:37 2190
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
19:12 1557
Пожар на американском авианосце
Пожар на американском авианосце
18:59 2996

