Тебриз под ударом: взрывы и пожары
США перебрасывают все больше войск для войны с Ираном

США перебрасывают из Европы средства ПВО для операции против Ирана. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

«Я использовал некоторые наши средства противовоздушной обороны для защиты союзников НАТО на Ближнем Востоке, если угодно - около Ближнего Востока, в Восточном Средиземноморье», - сказал генерал на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса.

Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, перебрасываются ли дополнительные средства ПВО на Ближний Восток с других театров военных действий.

«Да, это верно», - сказал генерал. Данных о числе перемещаемых в зону конфликта с Ираном комплексов ПВО Гринкевич не привел.

США также вывели из Европы одну пехотную бригаду, в остальном сохраняют неизменной численность военного контингента в регионе, заявил главком НАТО в Европе.

