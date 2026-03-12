USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Вдова Хаменеи «воскресла»

20:11 2140

Вдова погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи выжила, информация о ее смерти была ошибочной. Об этом пишет агентство Fars, не уточняя источник информации.

«Настоящим сообщается, что жена погибшего революционного лидера жива и что первоначальная информация о его гибели была неверной», — сказано в сообщении.

О смерти спустя несколько дней после ранения Мансуре Ходжасте Багерзаде — вдовы Али Хаменеи —ранее сообщал Al Alam. Оппозиционный телеканал Iran International утверждал, что женщина находилась в состоянии комы.

Иран ударил по американской авиабазе
Иран ударил по американской авиабазе обновлено 20:54
20:54 2667
Иран может ударить по Калифорнии? Реакция Белого дома
Иран может ударить по Калифорнии? Реакция Белого дома обновлено 20:34
20:34 2737
Иран оставляет мир без критически важного гелия
Иран оставляет мир без критически важного гелия
20:30 1346
Израиль уничтожил командиров «Имама Хусейна»
Израиль уничтожил командиров «Имама Хусейна»
20:20 1121
Вдова Хаменеи «воскресла»
Вдова Хаменеи «воскресла»
20:11 2141
США перебрасывают все больше войск для войны с Ираном
США перебрасывают все больше войск для войны с Ираном
20:09 1349
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американские военные
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американские военные обновлено 19:53; видео
19:53 2326
Российские тюремщики массово увольняются
Российские тюремщики массово увольняются
19:43 2506
Топ-менеджеры «Газпрома» украли миллиарды на объекте Кабаевой
Топ-менеджеры «Газпрома» украли миллиарды на объекте Кабаевой
19:37 2194
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
19:12 1557
Пожар на американском авианосце
Пожар на американском авианосце
18:59 2998

