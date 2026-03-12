Вдова Хаменеи «воскресла»

Вдова погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи выжила, информация о ее смерти была ошибочной. Об этом пишет агентство Fars, не уточняя источник информации.

«Настоящим сообщается, что жена погибшего революционного лидера жива и что первоначальная информация о его гибели была неверной», — сказано в сообщении.

О смерти спустя несколько дней после ранения Мансуре Ходжасте Багерзаде — вдовы Али Хаменеи —ранее сообщал Al Alam. Оппозиционный телеканал Iran International утверждал, что женщина находилась в состоянии комы.