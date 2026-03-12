Израиль уничтожил командиров «Имама Хусейна»

Минувшей ночью ВВС Израиля ликвидировали командира иранского подразделения «Имам Хусейн» Али Муслима Табаджа и других высокопоставленных командиров.

Согласно пресс-службе армии Израиля, Табаджа считался одним из ключевых командиров, отвечавших за операции против Израиля. Он играл заметную роль как в подразделении «Имам Хусейн», так и в структуре «Хезболлы». На протяжении многих лет Табаджа занимал различные военные должности в обеих организациях, в том числе был заместителем командира подразделения.

В результате того же удара ликвидированы заместитель командира подразделения «Имам Хусейн» Джихад аль-Сафир, офицер по беспилотным системам Сагер аль-Хандас и другие высокопоставленные командиры.