USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Израиль уничтожил командиров «Имама Хусейна»

20:20 1123

Минувшей ночью ВВС Израиля ликвидировали командира иранского подразделения «Имам Хусейн» Али Муслима Табаджа и других высокопоставленных командиров.

Согласно пресс-службе армии Израиля, Табаджа считался одним из ключевых командиров, отвечавших за операции против Израиля. Он играл заметную роль как в подразделении «Имам Хусейн», так и в структуре «Хезболлы». На протяжении многих лет Табаджа занимал различные военные должности в обеих организациях, в том числе был заместителем командира подразделения.

В результате того же удара ликвидированы заместитель командира подразделения «Имам Хусейн» Джихад аль-Сафир, офицер по беспилотным системам Сагер аль-Хандас и другие высокопоставленные командиры.

Иран ударил по американской авиабазе
Иран ударил по американской авиабазе обновлено 20:54
20:54 2670
Иран может ударить по Калифорнии? Реакция Белого дома
Иран может ударить по Калифорнии? Реакция Белого дома обновлено 20:34
20:34 2741
Иран оставляет мир без критически важного гелия
Иран оставляет мир без критически важного гелия
20:30 1347
Израиль уничтожил командиров «Имама Хусейна»
Израиль уничтожил командиров «Имама Хусейна»
20:20 1124
Вдова Хаменеи «воскресла»
Вдова Хаменеи «воскресла»
20:11 2142
США перебрасывают все больше войск для войны с Ираном
США перебрасывают все больше войск для войны с Ираном
20:09 1351
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американские военные
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американские военные обновлено 19:53; видео
19:53 2328
Российские тюремщики массово увольняются
Российские тюремщики массово увольняются
19:43 2507
Топ-менеджеры «Газпрома» украли миллиарды на объекте Кабаевой
Топ-менеджеры «Газпрома» украли миллиарды на объекте Кабаевой
19:37 2195
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
19:12 1558
Пожар на американском авианосце
Пожар на американском авианосце
18:59 3001

ЭТО ВАЖНО

Иран ударил по американской авиабазе
Иран ударил по американской авиабазе обновлено 20:54
20:54 2670
Иран может ударить по Калифорнии? Реакция Белого дома
Иран может ударить по Калифорнии? Реакция Белого дома обновлено 20:34
20:34 2741
Иран оставляет мир без критически важного гелия
Иран оставляет мир без критически важного гелия
20:30 1347
Израиль уничтожил командиров «Имама Хусейна»
Израиль уничтожил командиров «Имама Хусейна»
20:20 1124
Вдова Хаменеи «воскресла»
Вдова Хаменеи «воскресла»
20:11 2142
США перебрасывают все больше войск для войны с Ираном
США перебрасывают все больше войск для войны с Ираном
20:09 1351
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американские военные
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американские военные обновлено 19:53; видео
19:53 2328
Российские тюремщики массово увольняются
Российские тюремщики массово увольняются
19:43 2507
Топ-менеджеры «Газпрома» украли миллиарды на объекте Кабаевой
Топ-менеджеры «Газпрома» украли миллиарды на объекте Кабаевой
19:37 2195
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
19:12 1558
Пожар на американском авианосце
Пожар на американском авианосце
18:59 3001
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться