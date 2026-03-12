Иран оставляет мир без критически важного гелия

Гелий, критически важный компонент в производстве медицинского оборудования (особенно МРТ-сканеров), компьютерных чипов и в нескольких промышленных процессах, становится дефицитным из-за закрытия Ормузского пролива.

Закрытие Катаром производства СПГ привело к тому, что около трети мирового производства гелия было остановлено, что затронуло производителей чипов, которые полагаются на гелий для выпуска полупроводников.

Отмечается, что гелий не имеет жизнеспособной замены в процессе производства чипов, и никакой другой источник не может немедленно заменить поставки из Катара, причем контейнеры с гелием, уже заполненные до начала войны, остаются застрявшими на Ближнем Востоке.

Если сбой продолжится, нехватка гелия может заставить производителей чипов отдать приоритет продуктовым линейкам с более низкой маржой, усиливая существующее распределение в сторону памяти ИИ и углубляя и без того серьезный дефицит устройств компьютерной и мобильной памяти.

Нехватка гелия станет роковой для амбициозных проектов ИИ-компаний, поскольку она нарушит все планы по строительству центров обработки данных, а уже остановка строительства таких центров может привести к схлопыванию «пузыря ИИ» и краху американской экономики.