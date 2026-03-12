Гаджиев подорвался на мине и погиб

В селе Ашагы Вейселли Физулинского района житель Агдамского района Рамиль Гаджиев, 1968 года рождения, скончался на месте, подорвавшись на мине во время выпаса скота.
По факту проводится расследование.
