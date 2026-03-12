USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Гаджиев подорвался на мине и погиб

21:13 350

В селе Ашагы Вейселли Физулинского района житель Агдамского района Рамиль Гаджиев, 1968 года рождения, скончался на месте, подорвавшись на мине во время выпаса скота.

По факту проводится расследование.

Иран ударил по американской авиабазе
Иран ударил по американской авиабазе обновлено 20:54
20:54 2678
Иран может ударить по Калифорнии? Реакция Белого дома
Иран может ударить по Калифорнии? Реакция Белого дома обновлено 20:34
20:34 2745
Иран оставляет мир без критически важного гелия
Иран оставляет мир без критически важного гелия
20:30 1352
Израиль уничтожил командиров «Имама Хусейна»
Израиль уничтожил командиров «Имама Хусейна»
20:20 1126
Вдова Хаменеи «воскресла»
Вдова Хаменеи «воскресла»
20:11 2146
США перебрасывают все больше войск для войны с Ираном
США перебрасывают все больше войск для войны с Ираном
20:09 1352
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американские военные
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американские военные обновлено 19:53; видео
19:53 2329
Российские тюремщики массово увольняются
Российские тюремщики массово увольняются
19:43 2511
Топ-менеджеры «Газпрома» украли миллиарды на объекте Кабаевой
Топ-менеджеры «Газпрома» украли миллиарды на объекте Кабаевой
19:37 2199
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
19:12 1559
Пожар на американском авианосце
Пожар на американском авианосце
18:59 3003

