Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Иран диктует миру свои условия

21:31 1741

Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран «не отпустит США», пока Вашингтон «не признает свою ошибку и не ответит за нее».

«Ранее (президент США Дональд) Трамп заявил, что они должны быстро выиграть эту войну... Начать войну легко, однако закончить ее несколькими репостами в X нельзя», - сказал Лариджани.

Как заявил представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, проход судов через Ормузский пролив требует «согласования» с Ираном.

«Иран не стремится сделать Ормузский пролив небезопасным, но суда должны координировать свои действия с иранским военно-морским флотом при проходе через него, чтобы обеспечить безопасность на море», - сказал он.

Между тем мониторинговые сервисы свидетельствуют о проходе китайского нефтяного танкера через Ормузский пролив 12 марта.

ЭТО ВАЖНО

