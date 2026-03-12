USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Теракт у американской синагоги

22:24 1478

В городе Уэст-Блумфилд американского штата Мичиган неизвестный протаранил на автомобиле еврейскую школу в районе синагоги.

После этого водитель вышел из автомобиля и открыл огонь по прохожим. Информации о пострадавших пока нет.

Бюджет российских регионов трещит по швам
Бюджет российских регионов трещит по швам
23:10 121
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
21:56 1773
Иранские дипломаты просят убежища на Западе
Иранские дипломаты просят убежища на Западе
23:05 270
Пехлеви призвал иранцев не выходить на улицы
Пехлеви призвал иранцев не выходить на улицы
22:51 545
Сколько Иран платит своему главному лоббисту
Сколько Иран платит своему главному лоббисту
22:28 1186
«Добей его, пусть не мучается»: как расправились с радовавшимися смерти Хаменеи
«Добей его, пусть не мучается»: как расправились с радовавшимися смерти Хаменеи
22:15 1585
Тегеран начинает свою игру на истощение
Тегеран начинает свою игру на истощение главная тема
21:34 2741
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана фото; обновлено 17:25
17:25 8819
Теракт у американской синагоги
Теракт у американской синагоги добавлено видео
22:24 1479
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
22:48 10309
Ликвидировали главного клирика Восточного Азербайджана
Ликвидировали главного клирика Восточного Азербайджана обновлено 22:55; видео
22:55 11969

