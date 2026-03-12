Теракт у американской синагоги

В городе Уэст-Блумфилд американского штата Мичиган неизвестный протаранил на автомобиле еврейскую школу в районе синагоги.
После этого водитель вышел из автомобиля и открыл огонь по прохожим. Информации о пострадавших пока нет.
