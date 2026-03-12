«Добей его, пусть не мучается»: как расправились с радовавшимися смерти Хаменеи

15-летний иранец Ахмадреза Фейзи и его 19-летний брат Амирхосейн были застрелены сотрудниками правоохранительных органов в ночь на 28 февраля в городе Фардисе.

По словам источников оппозиционного издания IranWire, близких к семье, стрельба началась после того, как братья и их отец посигналили автомобилем, празднуя новость о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Их машину изрешетили пулями на улице сотрудники КСИР. Свидетели утверждают, что стрельба продолжалась даже после того, как автомобиль остановился, в результате чего оба брата погибли.

Сотрудники КСИР открыли огонь по черному автомобилю Haima, в котором находились пять человек, после того как пассажиры стали сигналить, отмечая известие о смерти Али Хаменеи.

Отец молодых людей Вали Фейзи участвовал во всех протестах против властей, несмотря на то, что был успешным стоматологом и ни в чем не нуждался.

В конце концов полицейские вытащили братьев из машины и вызвали скорую помощь, но она так и не приехала. Тогда их отвезли на полицейской машине в круглосуточную клинику «Ресалат» на 5-м кольце Фардиса.

Когда Амирхосейн прибыл в клинику, он еще был жив, но потерял много крови и с трудом дышал. Близкие семьи считают, что при более быстрой медицинской помощи он мог выжить.

В клинику ворвались сотрудники в штатском и силы КСИР. Они избили родственников молодых людей, забрали и разбили их телефоны.

Очевидец рассказал семье, что, когда Амирхосейн умирал, один офицер КСИР сказал: «Сделай контрольный выстрел, избавь его от мучений». Другой ответил: «Это антиреволюционеры, пусть умирает».

Двое пассажиров машины были задержаны Министерством разведки и пропали на два дня. Вали Фейзи при помощи родственников был вынужден скрываться.

Семью пытались заставить объявить братьев «мучениками-«басиджами», но мать отказалась.

В день похорон рядом находились сотрудники в штатском. Семье позволили увидеть только лица детей — тела уже были обмыты и завернуты в саван.

Их похоронили на кладбище «Бехешт-е Али» далеко от дома — рядом с погибшими во время январских протестов.