Спикер парламента Ливана Набих Берри получает более 500 000 долларов в месяц от Ирана, чтобы поддерживать интересы Тегерана и его прокси-группировки «Хезболла» в Ливане, сообщили информированные источники Iran International.

Официальные лица в Тегеране говорят, что эти суммы предназначены для «покупки» единства среди шиитского руководства Ливана, чтобы гарантировать, что они руководствуются интересами Ирана, а не Ливана. Набих Берри не ответил на запрос Iran International о комментарии.

Один из его советников заявил, что Берри не будет сейчас комментировать этот вопрос.

Берри не высказывался публично против атак «Хезболлы» на Израиль в поддержку Ирана, отметили источники, потому что он не хочет рисковать потерей своих финансовых ресурсов. 88-летний политик возглавляет ливанское движение «Амаль» и обладает значительным влиянием на внутреннюю и внешнюю политику Ливана.

Шиитская организация, образованная в 1970-х годах, остается одним из главных политических игроков в стране. Она поддерживает тесные политические связи с «Хезболлой», и обе принадлежат к шиитскому политическому лагерю Ливана. 1 марта «Хезболла» нанесла удар по Израилю в поддержку Тегерана.

Израиль в ответ начал новую военную операцию. Источники сообщили, что Берри не желает поддерживать усилия ливанского правительства по разоружению «Хезболлы», поскольку в обмен на получение крупных сумм от Тегерана он должен «продвигать меры в ливанском парламенте, которые соответствуют интересам Тегерана».

В последние месяцы президент Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам пытались оказать давление на «Хезболлу», чтобы она разоружилась, с целью снижения напряженности с Израилем и международным сообществом. Армейские силы конфисковали оружие «Хезболлы» в некоторых районах на юге Ливана, но высокопоставленные ливанские чиновники заявили, что полная реализация плана может спровоцировать внутреннее напряжение, поскольку «Хезболла» отказывается сдавать весь свой арсенал.

Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Кассем и официальные лица исламской республики неоднократно выступали против разоружения группы. После атаки «Хезболлы» на Израиль ливанское правительство объявило, что военная деятельность группы будет запрещена. 6 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил ливанское правительство, что, если оно не сможет выполнить свои обязательства по разоружению «Хезболлы», Ливан «заплатит очень высокую цену».

The Wall Street Journal сообщила в ноябре 2025 года, что Тегеран перевел сотни миллионов долларов от нефтяных доходов «Хезболле» в прошлом году через обменные офисы, частные компании и финансовую сеть в Дубае.

Израильское радио Kan сообщило в декабре 2025 года, что Тегеран согласился выплатить 1 миллиард долларов «Хезболле».