Пехлеви призвал иранцев не выходить на улицы

«В то время как вы готовитесь к финальной фазе борьбы, я подчеркиваю: пока воздерживайтесь от выхода на улицы. Не приближайтесь к государственным учреждениям, военным объектам, полицейским участкам и зданиям организаций, связанных с репрессивным аппаратом.

Исламская республика использует школы, мечети и другие общественные места для укрытия репрессивных сил и создания человеческого щита. Ради собственной безопасности держитесь подальше от таких мест.

И особое мое послание к государственным служащим: ни в коем случае не являйтесь на свое рабочее место. Не жертвуйте своей жизнью и безопасностью ради выживания исламской республики. Не позволяйте использовать вас в качестве человеческого щита. Не позволяйте, чтобы ваша работа и деятельность превратились в инструмент подавления ваших соотечественников. Используйте свои возможности и доступы для срыва репрессивных процессов и помощи народу», - говорится в воззвании Пехлеви.