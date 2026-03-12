USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Пехлеви призвал иранцев не выходить на улицы

22:51 552

Иран ждет «финальная фаза» борьбы за освобождение от власти аятолл, заявил сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви в обращении к соотечественникам.

«В то время как вы готовитесь к финальной фазе борьбы, я подчеркиваю: пока воздерживайтесь от выхода на улицы. Не приближайтесь к государственным учреждениям, военным объектам, полицейским участкам и зданиям организаций, связанных с репрессивным аппаратом.

Исламская республика использует школы, мечети и другие общественные места для укрытия репрессивных сил и создания человеческого щита. Ради собственной безопасности держитесь подальше от таких мест.

И особое мое послание к государственным служащим: ни в коем случае не являйтесь на свое рабочее место. Не жертвуйте своей жизнью и безопасностью ради выживания исламской республики. Не позволяйте использовать вас в качестве человеческого щита. Не позволяйте, чтобы ваша работа и деятельность превратились в инструмент подавления ваших соотечественников. Используйте свои возможности и доступы для срыва репрессивных процессов и помощи народу», - говорится в воззвании Пехлеви.

Бюджет российских регионов трещит по швам
Бюджет российских регионов трещит по швам
23:10 131
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
21:56 1778
Иранские дипломаты просят убежища на Западе
Иранские дипломаты просят убежища на Западе
23:05 280
Пехлеви призвал иранцев не выходить на улицы
Пехлеви призвал иранцев не выходить на улицы
22:51 553
Сколько Иран платит своему главному лоббисту
Сколько Иран платит своему главному лоббисту
22:28 1193
«Добей его, пусть не мучается»: как расправились с радовавшимися смерти Хаменеи
«Добей его, пусть не мучается»: как расправились с радовавшимися смерти Хаменеи
22:15 1593
Тегеран начинает свою игру на истощение
Тегеран начинает свою игру на истощение главная тема
21:34 2747
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана фото; обновлено 17:25
17:25 8823
Теракт у американской синагоги
Теракт у американской синагоги добавлено видео
22:24 1483
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
22:48 10325
Ликвидировали главного клирика Восточного Азербайджана
Ликвидировали главного клирика Восточного Азербайджана обновлено 22:55; видео
22:55 11979

ЭТО ВАЖНО

Бюджет российских регионов трещит по швам
Бюджет российских регионов трещит по швам
23:10 131
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
21:56 1778
Иранские дипломаты просят убежища на Западе
Иранские дипломаты просят убежища на Западе
23:05 280
Пехлеви призвал иранцев не выходить на улицы
Пехлеви призвал иранцев не выходить на улицы
22:51 553
Сколько Иран платит своему главному лоббисту
Сколько Иран платит своему главному лоббисту
22:28 1193
«Добей его, пусть не мучается»: как расправились с радовавшимися смерти Хаменеи
«Добей его, пусть не мучается»: как расправились с радовавшимися смерти Хаменеи
22:15 1593
Тегеран начинает свою игру на истощение
Тегеран начинает свою игру на истощение главная тема
21:34 2747
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана фото; обновлено 17:25
17:25 8823
Теракт у американской синагоги
Теракт у американской синагоги добавлено видео
22:24 1483
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
22:48 10325
Ликвидировали главного клирика Восточного Азербайджана
Ликвидировали главного клирика Восточного Азербайджана обновлено 22:55; видео
22:55 11979
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться