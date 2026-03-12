Бюджет российских регионов трещит по швам

Согласно опубликованной информации, поддержки лишились жители половины российских регионов, в которых был установлен такой вид помощи, — девяти из 17. Речь идет о Санкт-Петербурге, Сахалинской, Амурской, Смоленской, Владимирской и Новгородской областях, Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Адыгее.

В остальных субъектах продолжает действовать федеральная субсидия, которая была введена в 2019 году и доходит до 450 тысяч рублей. Условия получения региональной части выплаты каждый субъект устанавливает самостоятельно, обычно она выдается после рождения третьего и последующих детей. Регионы идут на такие шаги в условиях огромной «дыры» в бюджетах. По итогам прошлого года дефицит составил почти 1,5 трлн рублей, что стало рекордом за всю историю наблюдений. С нехваткой средств в местной казне столкнулись 75 регионов, а совокупный размер дефицита по сравнению с 2024 годом взлетел в 3,6 раза.

Информацию о «временной приостановке» региональной выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям подтвердили в минсоцзащиты Хабаровского края. Там пояснили, что власти «дорабатывают нормативные акты» о предоставлении выплаты «в связи с изменением федерального законодательства». В ведомстве заверили, что принимают все меры «для оперативного возобновления выплат в Хабаровском крае».

В феврале сообщалось о прекращении господдержки многодетных семей и в Санкт-Петербурге, однако программа все еще приостановлена.

Из-за бюджетного дефицита регионы не только урезают выплаты, но и идут на масштабные сокращения персонала в бюджетных учреждениях. В четвертом квартале 2025 года в субъектах были уволены 4,9 тыс. сотрудников сферы госуправления, 4,6 тыс. человек в системе здравоохранения и социальных услуг и 3,8 тыс. учителей.