Бюджет российских регионов трещит по швам
Бюджет российских регионов трещит по швам

На фоне рекордного дефицита региональных бюджетов власти регионов России стали приостанавливать выдачу многодетным семьям субсидии на погашение ипотеки, составляющей 500 тысяч рублей, обратили внимание российские СМИ.

Согласно опубликованной информации, поддержки лишились жители половины российских регионов, в которых был установлен такой вид помощи, — девяти из 17. Речь идет о Санкт-Петербурге, Сахалинской, Амурской, Смоленской, Владимирской и Новгородской областях, Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Адыгее.

В остальных субъектах продолжает действовать федеральная субсидия, которая была введена в 2019 году и доходит до 450 тысяч рублей. Условия получения региональной части выплаты каждый субъект устанавливает самостоятельно, обычно она выдается после рождения третьего и последующих детей. Регионы идут на такие шаги в условиях огромной «дыры» в бюджетах. По итогам прошлого года дефицит составил почти 1,5 трлн рублей, что стало рекордом за всю историю наблюдений. С нехваткой средств в местной казне столкнулись 75 регионов, а совокупный размер дефицита по сравнению с 2024 годом взлетел в 3,6 раза.

Информацию о «временной приостановке» региональной выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям подтвердили в минсоцзащиты Хабаровского края. Там пояснили, что власти «дорабатывают нормативные акты» о предоставлении выплаты «в связи с изменением федерального законодательства». В ведомстве заверили, что принимают все меры «для оперативного возобновления выплат в Хабаровском крае».

В феврале сообщалось о прекращении господдержки многодетных семей и в Санкт-Петербурге, однако программа все еще приостановлена.

Из-за бюджетного дефицита регионы не только урезают выплаты, но и идут на масштабные сокращения персонала в бюджетных учреждениях. В четвертом квартале 2025 года в субъектах были уволены 4,9 тыс. сотрудников сферы госуправления, 4,6 тыс. человек в системе здравоохранения и социальных услуг и 3,8 тыс. учителей.

