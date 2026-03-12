Путин зачищает людей Шойгу

Президент России Владимир Путин уволил генерала Павла Коновальчика с должности помощника секретаря Совета безопасности. Указ об этом опубликован на портале правовых актов РФ.

Коновальчик — член команды секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Ранее он служил под его руководством в Минобороны и, по некоторым данным, возглавлял войска информационных операций. В аппарат Совбеза Коновальчик перешел в июле 2024 года, вскоре после нового назначения Шойгу.

Американский аналитический центр CNA связывал генерала с 85-м центром ГРУ, техническим подразделением военной разведки. Минюст США считает, что оно отвечает за работу хакерской группировки Fancy Bear, которую обвиняли в кибератаках на Демократическую партию США, правительства европейских стран и международные организации.

Увольнение Коновальчика стало очередным эпизодом масштабной «чистки» в окружении Шойгу. К настоящему времени почти все ключевые фигуры из команды экс-министра либо лишились должностей, либо стали обвиняемыми в уголовных преступлениях.

За неделю до увольнения Коновальчика был задержан бывший первый замглавы Минобороны и один из ближайших соратников Шойгу Руслан Цаликов. Ранее уголовные дела завели на других заместителей экс-министра: Дмитрия Булгакова, Павла Попова и Тимура Иванова. Последнего приговорили к 13 годам колонии за хищение и растрату более 4 млрд рублей. Также против Иванова расследуется дело о взятках на 1,4 млрд рублей.

В Совете безопасности на должности помощника Шойгу остается Александр Бураченок, который также пришел в ведомство в 2024-м, а ранее занимал аналогичный пост в Минобороны.

Бураченок, по данным российских СМИ, был адъютантом Шойгу, а Коновальчик — его медиапиарщиком. 31 января 2025 года Путин назначил помощником секретаря Совбеза Тамару Тягину. Она также связана с Шойгу и была его помощницей еще с тех времен, когда он возглавлял МЧС.