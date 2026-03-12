USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Путин зачищает людей Шойгу

12 мартa 2026, 23:21 1888

Президент России Владимир Путин уволил генерала Павла Коновальчика с должности помощника секретаря Совета безопасности. Указ об этом опубликован на портале правовых актов РФ.

Коновальчик — член команды секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Ранее он служил под его руководством в Минобороны и, по некоторым данным, возглавлял войска информационных операций. В аппарат Совбеза Коновальчик перешел в июле 2024 года, вскоре после нового назначения Шойгу. 

Американский аналитический центр CNA связывал генерала с 85-м центром ГРУ, техническим подразделением военной разведки. Минюст США считает, что оно отвечает за работу хакерской группировки Fancy Bear, которую обвиняли в кибератаках на Демократическую партию США, правительства европейских стран и международные организации.

Увольнение Коновальчика стало очередным эпизодом масштабной «чистки» в окружении Шойгу. К настоящему времени почти все ключевые фигуры из команды экс-министра либо лишились должностей, либо стали обвиняемыми в уголовных преступлениях.

За неделю до увольнения Коновальчика был задержан бывший первый замглавы Минобороны и один из ближайших соратников Шойгу Руслан Цаликов. Ранее уголовные дела завели на других заместителей экс-министра: Дмитрия Булгакова, Павла Попова и Тимура Иванова. Последнего приговорили к 13 годам колонии за хищение и растрату более 4 млрд рублей. Также против Иванова расследуется дело о взятках на 1,4 млрд рублей.

В Совете безопасности на должности помощника Шойгу остается Александр Бураченок, который также пришел в ведомство в 2024-м, а ранее занимал аналогичный пост в Минобороны.

Бураченок, по данным российских СМИ, был адъютантом Шойгу, а Коновальчик — его медиапиарщиком. 31 января 2025 года Путин назначил помощником секретаря Совбеза Тамару Тягину. Она также связана с Шойгу и была его помощницей еще с тех времен, когда он возглавлял МЧС.

Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
00:45 293
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 12858
Вашингтон готовится к сражению за Грузию
Вашингтон готовится к сражению за Грузию наш комментарий; все еще актуально
12 мартa 2026, 17:42 6287
Моджтаба взвинтил цены на нефть
Моджтаба взвинтил цены на нефть
00:05 1214
Теракт у американской синагоги
Теракт у американской синагоги обновлено 23:57
12 мартa 2026, 23:57 2750
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
12 мартa 2026, 23:47 1009
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
12 мартa 2026, 23:30 1722
Трамп начал войну, а Россия богатеет
Трамп начал войну, а Россия богатеет
12 мартa 2026, 23:24 1225
Путин зачищает людей Шойгу
Путин зачищает людей Шойгу
12 мартa 2026, 23:21 1889
Бюджет российских регионов трещит по швам
Бюджет российских регионов трещит по швам
12 мартa 2026, 23:10 1453
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3026

ЭТО ВАЖНО

Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
00:45 293
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 12858
Вашингтон готовится к сражению за Грузию
Вашингтон готовится к сражению за Грузию наш комментарий; все еще актуально
12 мартa 2026, 17:42 6287
Моджтаба взвинтил цены на нефть
Моджтаба взвинтил цены на нефть
00:05 1214
Теракт у американской синагоги
Теракт у американской синагоги обновлено 23:57
12 мартa 2026, 23:57 2750
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
12 мартa 2026, 23:47 1009
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
12 мартa 2026, 23:30 1722
Трамп начал войну, а Россия богатеет
Трамп начал войну, а Россия богатеет
12 мартa 2026, 23:24 1225
Путин зачищает людей Шойгу
Путин зачищает людей Шойгу
12 мартa 2026, 23:21 1889
Бюджет российских регионов трещит по швам
Бюджет российских регионов трещит по швам
12 мартa 2026, 23:10 1453
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3026
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться