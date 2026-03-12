Трамп начал войну, а Россия богатеет

Россия получает до $150 млн в день дополнительного дохода для бюджета от продажи нефти, становясь таким образом одним из главных бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке, отмечают международные аналитики.

По их оценкам, Москва уже получила от $1,3 млрд до $1,9 млрд дополнительных налоговых поступлений от экспорта нефти после фактического закрытия Ормузского пролива, что резко повысило спрос на российскую нефть со стороны Индии и Китая.

Дополнительным фактором стало смягчение американских санкций против России и ослабление давления Вашингтона на Индию, чтобы она сократила закупки российской нефти. В результате значительное число танкеров направилось в Индийский океан.

По оценкам аналитиков, к концу марта российский бюджет может получить в общей сложности от $3,3 млрд до $4,9 млрд дополнительных доходов.

Этот прогноз предполагает, что нефть марки Urals в текущем месяце будет стоить в среднем $70 — $80 за баррель, тогда как в предыдущие два месяца ее цена держалась в районе $52.