Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…

«Еще более 30 лет назад я говорил, что угроза для Израиля исходит не от арабских стран, а от Ирана. Я говорю иранскому народу - тот момент, когда вы сможете выйти на улицы, уже близок. Мы с вами, мы поддерживаем вас, но все только в ваших руках. Наши отношения с (президентом США Дональдом) Трампом в сто раз крепче, чем отношения с любым президентом США в прошлом.

Граждане Израиля, я знаю, что вам тяжело из-за обстрелов. На севере непростые времена. Но то, что вы соблюдаете указания Командования тыла, придает сил мне, правительству и армии.

О целях войны: нанести смертельный удар по ядерной и ракетной программам, а также создать оптимальные условия для иранского народа, чтобы он сбросил с себя режим. Это не значит, что мы сможем это гарантировать. Мы можем только создать условия, дальше должен действовать иранский народ. «Хезболла» боится нашей мощи, и они заплатят высокую цену за свою агрессию против Израиля», - сказал Нетаньяху.