Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…

12 мартa 2026, 23:30 1723

Израиль ликвидировал прежнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а новый лидер, «марионетка КСИР», не может показаться на публике, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Еще более 30 лет назад я говорил, что угроза для Израиля исходит не от арабских стран, а от Ирана. Я говорю иранскому народу - тот момент, когда вы сможете выйти на улицы, уже близок. Мы с вами, мы поддерживаем вас, но все только в ваших руках. Наши отношения с (президентом США Дональдом) Трампом в сто раз крепче, чем отношения с любым президентом США в прошлом.

Граждане Израиля, я знаю, что вам тяжело из-за обстрелов. На севере непростые времена. Но то, что вы соблюдаете указания Командования тыла, придает сил мне, правительству и армии.

О целях войны: нанести смертельный удар по ядерной и ракетной программам, а также создать оптимальные условия для иранского народа, чтобы он сбросил с себя режим. Это не значит, что мы сможем это гарантировать. Мы можем только создать условия, дальше должен действовать иранский народ. «Хезболла» боится нашей мощи, и они заплатят высокую цену за свою агрессию против Израиля», - сказал Нетаньяху.

Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
00:45 298
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 12862
Вашингтон готовится к сражению за Грузию
Вашингтон готовится к сражению за Грузию наш комментарий; все еще актуально
12 мартa 2026, 17:42 6290
Моджтаба взвинтил цены на нефть
Моджтаба взвинтил цены на нефть
00:05 1219
Теракт у американской синагоги
Теракт у американской синагоги обновлено 23:57
12 мартa 2026, 23:57 2752
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
12 мартa 2026, 23:47 1009
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
12 мартa 2026, 23:30 1724
Трамп начал войну, а Россия богатеет
Трамп начал войну, а Россия богатеет
12 мартa 2026, 23:24 1226
Путин зачищает людей Шойгу
Путин зачищает людей Шойгу
12 мартa 2026, 23:21 1892
Бюджет российских регионов трещит по швам
Бюджет российских регионов трещит по швам
12 мартa 2026, 23:10 1454
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3030

