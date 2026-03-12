USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»

12 мартa 2026, 23:47 1010

Никто из «патронов террора» не застрахован (от гибели), заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к гражданам.

«Не стану раскрывать наши планы на их счет. Сохраним туман на поле боя. Дальше в войне их ожидает много сюрпризов, я пока не хочу раскрывать это раньше времени. Мы надеемся достичь всех целей», - сказал премьер.

Между тем в центре Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги. Речь Нетаньяху продолжается, видимо, его брифинг проводится в защищенном помещении, отмечают израильские СМИ.

Отмечается, что ПВО сбили иранскую ракету, летевшую на Израиль.

Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
00:45 302
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 12864
Вашингтон готовится к сражению за Грузию
Вашингтон готовится к сражению за Грузию наш комментарий; все еще актуально
12 мартa 2026, 17:42 6291
Моджтаба взвинтил цены на нефть
Моджтаба взвинтил цены на нефть
00:05 1220
Теракт у американской синагоги
Теракт у американской синагоги обновлено 23:57
12 мартa 2026, 23:57 2754
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
12 мартa 2026, 23:47 1011
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
12 мартa 2026, 23:30 1724
Трамп начал войну, а Россия богатеет
Трамп начал войну, а Россия богатеет
12 мартa 2026, 23:24 1228
Путин зачищает людей Шойгу
Путин зачищает людей Шойгу
12 мартa 2026, 23:21 1894
Бюджет российских регионов трещит по швам
Бюджет российских регионов трещит по швам
12 мартa 2026, 23:10 1456
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3031

