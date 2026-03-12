Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»

Никто из «патронов террора» не застрахован (от гибели), заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к гражданам.

«Не стану раскрывать наши планы на их счет. Сохраним туман на поле боя. Дальше в войне их ожидает много сюрпризов, я пока не хочу раскрывать это раньше времени. Мы надеемся достичь всех целей», - сказал премьер.

Между тем в центре Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги. Речь Нетаньяху продолжается, видимо, его брифинг проводится в защищенном помещении, отмечают израильские СМИ.

Отмечается, что ПВО сбили иранскую ракету, летевшую на Израиль.