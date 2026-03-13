USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Моджтаба взвинтил цены на нефть

00:05 1221

Цены на нефть превысили $100 долларов за баррель после озвученного заявления нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи о том, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым.

Согласно данным торгов, международные фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $100,50 за баррель (на 9,26%), а фьючерсы на американскую West Texas Intermediate (WTI) — до $95,79 (на 9,79%).

По мнению аналитиков, заявление Хаменеи дает основание полагать, что рынок может столкнуться с долгими перебоями в поставках.

На этом фоне представитель центрального штаба иранских ВС заявил, что Иран «уничтожит» всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с США, в случае атаки на его энергообъекты.

Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
00:45 303
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 12865
Вашингтон готовится к сражению за Грузию
Вашингтон готовится к сражению за Грузию наш комментарий; все еще актуально
12 мартa 2026, 17:42 6291
Моджтаба взвинтил цены на нефть
Моджтаба взвинтил цены на нефть
00:05 1223
Теракт у американской синагоги
Теракт у американской синагоги обновлено 23:57
12 мартa 2026, 23:57 2754
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
12 мартa 2026, 23:47 1011
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
12 мартa 2026, 23:30 1725
Трамп начал войну, а Россия богатеет
Трамп начал войну, а Россия богатеет
12 мартa 2026, 23:24 1229
Путин зачищает людей Шойгу
Путин зачищает людей Шойгу
12 мартa 2026, 23:21 1894
Бюджет российских регионов трещит по швам
Бюджет российских регионов трещит по швам
12 мартa 2026, 23:10 1457
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3031

