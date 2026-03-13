Моджтаба взвинтил цены на нефть

Цены на нефть превысили $100 долларов за баррель после озвученного заявления нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи о том, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым.

Согласно данным торгов, международные фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $100,50 за баррель (на 9,26%), а фьючерсы на американскую West Texas Intermediate (WTI) — до $95,79 (на 9,79%).

По мнению аналитиков, заявление Хаменеи дает основание полагать, что рынок может столкнуться с долгими перебоями в поставках.

На этом фоне представитель центрального штаба иранских ВС заявил, что Иран «уничтожит» всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с США, в случае атаки на его энергообъекты.