USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Израиль истребляет иранских силовиков

обновлено 00:39; видео
00:39 1035

Сообщается об ударе израильского беспилотника по силам «Басидж» на контрольно-пропускном пункте на площади Бахаран в районе Фалах в Тегеране.

Военно-воздушные силы Израиля в настоящее время наносят удары по правительственным и военным зданиям в Тегеране.

Полицейские участки и контрольно-пропускные пункты безопасности в иранской столице были поражены скоординированными атаками беспилотников и ракет этой ночью, отмечают СМИ.

Также сообщается о взрывах в городе Боразджан.

*** 00:24 

В Тегеране прозвучало по меньшей мере 20 взрывов за короткий промежуток времени, сообщают зарубежные СМИ.

Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
00:45 304
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 12867
Вашингтон готовится к сражению за Грузию
Вашингтон готовится к сражению за Грузию наш комментарий; все еще актуально
12 мартa 2026, 17:42 6291
Моджтаба взвинтил цены на нефть
Моджтаба взвинтил цены на нефть
00:05 1224
Теракт у американской синагоги
Теракт у американской синагоги обновлено 23:57
12 мартa 2026, 23:57 2755
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
12 мартa 2026, 23:47 1011
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
12 мартa 2026, 23:30 1726
Трамп начал войну, а Россия богатеет
Трамп начал войну, а Россия богатеет
12 мартa 2026, 23:24 1229
Путин зачищает людей Шойгу
Путин зачищает людей Шойгу
12 мартa 2026, 23:21 1896
Бюджет российских регионов трещит по швам
Бюджет российских регионов трещит по швам
12 мартa 2026, 23:10 1458
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3032

ЭТО ВАЖНО

Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу
00:45 304
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 12867
Вашингтон готовится к сражению за Грузию
Вашингтон готовится к сражению за Грузию наш комментарий; все еще актуально
12 мартa 2026, 17:42 6291
Моджтаба взвинтил цены на нефть
Моджтаба взвинтил цены на нефть
00:05 1224
Теракт у американской синагоги
Теракт у американской синагоги обновлено 23:57
12 мартa 2026, 23:57 2755
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
Нетаньяху выступает на фоне сирен: «Врага ожидает много сюрпризов»
12 мартa 2026, 23:47 1011
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
Нетаньяху назвал Хаменеи марионеткой: главная угроза исходит не от арабских стран…
12 мартa 2026, 23:30 1726
Трамп начал войну, а Россия богатеет
Трамп начал войну, а Россия богатеет
12 мартa 2026, 23:24 1229
Путин зачищает людей Шойгу
Путин зачищает людей Шойгу
12 мартa 2026, 23:21 1896
Бюджет российских регионов трещит по швам
Бюджет российских регионов трещит по швам
12 мартa 2026, 23:10 1458
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3032
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться