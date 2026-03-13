Израиль истребляет иранских силовиков

Сообщается об ударе израильского беспилотника по силам «Басидж» на контрольно-пропускном пункте на площади Бахаран в районе Фалах в Тегеране.
Военно-воздушные силы Израиля в настоящее время наносят удары по правительственным и военным зданиям в Тегеране.
Полицейские участки и контрольно-пропускные пункты безопасности в иранской столице были поражены скоординированными атаками беспилотников и ракет этой ночью, отмечают СМИ.
Также сообщается о взрывах в городе Боразджан.
March 12, 2026
*** 00:24
В Тегеране прозвучало по меньшей мере 20 взрывов за короткий промежуток времени, сообщают зарубежные СМИ.
