Израиль истребляет иранских силовиков

Сообщается об ударе израильского беспилотника по силам «Басидж» на контрольно-пропускном пункте на площади Бахаран в районе Фалах в Тегеране.

Военно-воздушные силы Израиля в настоящее время наносят удары по правительственным и военным зданиям в Тегеране.

Полицейские участки и контрольно-пропускные пункты безопасности в иранской столице были поражены скоординированными атаками беспилотников и ракет этой ночью, отмечают СМИ.

Также сообщается о взрывах в городе Боразджан.