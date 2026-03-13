USD 1.7000
Новость дня
Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу

00:45 306

Наряду с атаками американо-израильской коалиции на Иран, республика сталкивается и с другим вызовом — дезертирством в рядах силовых структур, заявил старший аналитик по Ирану Дрор Балазада в вечерней программе Мэгги Табиби на израильском телеканале Channel 14.

По его словам, сотрудники низшего и среднего звена КСИР и полиции отказываются выполнять приказы, уклоняются от службы и даже покидают свои посты.

«Атаки на Иран продолжаются полным ходом, но наряду с войной извне внутри страны разворачивается другой процесс — дезертирство сотрудников силовых структур», - рассказал аналитик.

00:45 307
12 мартa 2026, 22:48 12871
12 мартa 2026, 17:42 6292
00:05 1226
12 мартa 2026, 23:57 2758
12 мартa 2026, 23:47 1011
12 мартa 2026, 23:30 1728
12 мартa 2026, 23:24 1229
12 мартa 2026, 23:21 1898
12 мартa 2026, 23:10 1459
12 мартa 2026, 21:56 3033

ЭТО ВАЖНО

