Нижние чины не горят желанием умирать за Моджтабу

Наряду с атаками американо-израильской коалиции на Иран, республика сталкивается и с другим вызовом — дезертирством в рядах силовых структур, заявил старший аналитик по Ирану Дрор Балазада в вечерней программе Мэгги Табиби на израильском телеканале Channel 14.

По его словам, сотрудники низшего и среднего звена КСИР и полиции отказываются выполнять приказы, уклоняются от службы и даже покидают свои посты.

«Атаки на Иран продолжаются полным ходом, но наряду с войной извне внутри страны разворачивается другой процесс — дезертирство сотрудников силовых структур», - рассказал аналитик.