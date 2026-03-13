Трамп заявил, что войну с Ираном надо было начать 47 лет назад

То, что сейчас делает американская армия против Ирана, должно было быть сделано в течение 47-летнего периода (с момента основания Исламской Республики Иран), но они (прежние лидеры США) решили этого не делать, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Все идет очень хорошо. Наши военные непревзойденные, ничего подобного раньше не было, никто ничего подобного не видел. И мы делаем то, что должно быть сделано, что должно было быть сделано в течение 47-летнего периода, что могло быть сделано многими другими людьми, но они решили этого не делать. Но они (иранцы) действительно являются нацией террора и ненависти, и сейчас они платят высокую цену. Они действительно являются нацией террора и ненависти. Сейчас они платят большую цену за это», - отметил президент США.