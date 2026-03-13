USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Трамп заявил, что войну с Ираном надо было начать 47 лет назад

01:08 553

То, что сейчас делает американская армия против Ирана, должно было быть сделано в течение 47-летнего периода (с момента основания Исламской Республики Иран), но они (прежние лидеры США) решили этого не делать, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Все идет очень хорошо. Наши военные непревзойденные, ничего подобного раньше не было, никто ничего подобного не видел. И мы делаем то, что должно быть сделано, что должно было быть сделано в течение 47-летнего периода, что могло быть сделано многими другими людьми, но они решили этого не делать. Но они (иранцы) действительно являются нацией террора и ненависти, и сейчас они платят высокую цену. Они действительно являются нацией террора и ненависти. Сейчас они платят большую цену за это», - отметил президент США.

Система ощутимо потрескивает
Система ощутимо потрескивает что там у соседей?
02:41 42
Эпическая картина: Король с нигерийками
Эпическая картина: Король с нигерийками объектив haqqin.az
02:33 159
США поставили Израилю турецкое вооружение
США поставили Израилю турецкое вооружение корреспонденция по следам громкого скандала
02:13 483
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио третья мировая
01:59 575
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий
01:31 1125
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 13873
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
01:43 557
Когда интеллигенция начинает прославлять войну…
Когда интеллигенция начинает прославлять войну… слово публицисту
01:11 978
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3460
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы обновлено 01:20; видео
01:20 3573
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
01:17 457

ЭТО ВАЖНО

Система ощутимо потрескивает
Система ощутимо потрескивает что там у соседей?
02:41 42
Эпическая картина: Король с нигерийками
Эпическая картина: Король с нигерийками объектив haqqin.az
02:33 159
США поставили Израилю турецкое вооружение
США поставили Израилю турецкое вооружение корреспонденция по следам громкого скандала
02:13 483
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио третья мировая
01:59 575
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий
01:31 1125
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 13873
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
01:43 557
Когда интеллигенция начинает прославлять войну…
Когда интеллигенция начинает прославлять войну… слово публицисту
01:11 978
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3460
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы обновлено 01:20; видео
01:20 3573
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
01:17 457
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться