Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Азербайджан поблагодарили за эвакуацию швейцарцев

Федеральный министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе разговора собеседники «отметили неприемлемость дальнейшей эскалации напряженности (на Ближнем Востоке) и подчеркнули важность разрешения кризиса путем диалога и дипломатии».

Кассис выразил солидарность с Азербайджаном на фоне атаки иранских беспилотников на Нахчыван. Он также поблагодарил Баку за поддержку, оказанную при эвакуации граждан Швейцарии из Ирана.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией. В данном контексте была подчеркнута важность межмидовских политических консультаций, которые состоятся в апреле.

