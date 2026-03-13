Азербайджан поблагодарили за эвакуацию швейцарцев

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе разговора собеседники «отметили неприемлемость дальнейшей эскалации напряженности (на Ближнем Востоке) и подчеркнули важность разрешения кризиса путем диалога и дипломатии».

Кассис выразил солидарность с Азербайджаном на фоне атаки иранских беспилотников на Нахчыван. Он также поблагодарил Баку за поддержку, оказанную при эвакуации граждан Швейцарии из Ирана.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией. В данном контексте была подчеркнута важность межмидовских политических консультаций, которые состоятся в апреле.