Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…

Белград поддерживает отношения с НАТО, однако намерен оставаться нейтральным и не будет вступать в Североатлантический альянс. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в телеэфире.

«У нас с НАТО цивилизованные отношения, но мы не будем вступать в НАТО, мы останемся нейтральными», — заявил Вучич.

Во время своего выступления Вучич также прокомментировал заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о том, что тот намерен предупредить НАТО о вооружении Сербии: «Я президент небольшой страны — небольшой по численности населения и территории. Я не из тех крупных президентов, как Дональд Трамп или Владимир Путин, которые легко решают любые вопросы. Для меня не существует легких вопросов. Конечно, у меня есть тревоги. Я хочу, чтобы моим политическим наследием были не войны и конфликты, а мир».