USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…

01:43 558

Белград поддерживает отношения с НАТО, однако намерен оставаться нейтральным и не будет вступать в Североатлантический альянс. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в телеэфире.

«У нас с НАТО цивилизованные отношения, но мы не будем вступать в НАТО, мы останемся нейтральными», — заявил Вучич.

Во время своего выступления Вучич также прокомментировал заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о том, что тот намерен предупредить НАТО о вооружении Сербии: «Я президент небольшой страны — небольшой по численности населения и территории. Я не из тех крупных президентов, как Дональд Трамп или Владимир Путин, которые легко решают любые вопросы. Для меня не существует легких вопросов. Конечно, у меня есть тревоги. Я хочу, чтобы моим политическим наследием были не войны и конфликты, а мир».

Система ощутимо потрескивает
Система ощутимо потрескивает что там у соседей?
02:41 53
Эпическая картина: Король с нигерийками
Эпическая картина: Король с нигерийками объектив haqqin.az
02:33 162
США поставили Израилю турецкое вооружение
США поставили Израилю турецкое вооружение корреспонденция по следам громкого скандала
02:13 484
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио третья мировая
01:59 577
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий
01:31 1130
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 13874
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
01:43 559
Когда интеллигенция начинает прославлять войну…
Когда интеллигенция начинает прославлять войну… слово публицисту
01:11 978
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3461
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы обновлено 01:20; видео
01:20 3573
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
01:17 458

ЭТО ВАЖНО

Система ощутимо потрескивает
Система ощутимо потрескивает что там у соседей?
02:41 53
Эпическая картина: Король с нигерийками
Эпическая картина: Король с нигерийками объектив haqqin.az
02:33 162
США поставили Израилю турецкое вооружение
США поставили Израилю турецкое вооружение корреспонденция по следам громкого скандала
02:13 484
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио третья мировая
01:59 577
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий
01:31 1130
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 13874
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
01:43 559
Когда интеллигенция начинает прославлять войну…
Когда интеллигенция начинает прославлять войну… слово публицисту
01:11 978
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3461
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы обновлено 01:20; видео
01:20 3573
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
01:17 458
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться