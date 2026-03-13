Бесплатное лечение ожогов в Азербайджане

Ожоги - это повреждения кожи и более глубоких тканей, вызванные воздействием высоких температур (термические), химических веществ, электрического тока или радиации. Термические ожоги возникают при контакте с кипящими жидкостями, паром, огнем или горячими поверхностями. Химические ожоги вызываются кислотами и щелочами, а электрические - прохождением через тело высоко- или низковольтного тока. Радиационные ожоги могут возникать под воздействием ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца, ионизирующего излучения при медицинских процедурах или других источников окружающей среды.
Лечение в Азербайджане ожогов осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). В пакет услуг по ОМС входят первичная медицинская помощь, осмотры врачей, необходимые лабораторные исследования и, при необходимости, стационарное лечение.
Легкие ожоги лечат в ожоговых отделениях поликлиник или больниц. Ожоги средней тяжести лечат в ожоговых отделениях медицинских учреждений подведомственных Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ТАБИБ), если у пациента нет сопутствующих заболеваний или травм, осложняющих состояние. Тяжелые ожоги лечат в ожоговом отделении Медицинского центра имени Нариманова после первоначальной реанимации в учреждении, куда был госпитализирован пациент.
При оценке ожога определяют глубину и площадь поражения кожи, используя различные методы, чтобы выбрать правильную тактику лечения.
Лечение легких ожогов обычно включает охлаждение поврежденного участка, нанесение антисептических и ожоговых мазей, обезболивание и потребление жидкости. Тяжелые ожоги требуют стационарного лечения, восстановления водно-электролитного баланса, антибиотикотерапии, хирургического удаления некротических тканей, пересадки кожи и длительной реабилитации. Ожоги средней и тяжелой степени несут наибольший риск летальных исходов и осложнений, таких как контрактуры (ограничения подвижности). Реконструктивная хирургия при контрактурах, вызванных ожогами, физиотерапия и пересадка кожи покрываются ОМС.
Неправильное лечение ожогов может привести к инфекциям, шоку, полиорганной недостаточности, образованию рубцов, деформации кожи и психологическим травмам.
Первая помощь при ожогах имеет критическое значение. Основные меры включают устранение источника ожога, немедленное охлаждение обожженной области путем промывания ее холодной водой в течение 10–15 минут (без использования льда), не допуская прокола волдырей, и наложение чистой стерильной повязки.
Меры профилактики предотвращения ожогов: хранение горячих жидкостей в недоступном для детей месте, соблюдение правил техники безопасности на кухне и рабочем месте, недопущение использования электроприборов мокрыми руками, защита от солнечных лучей и безопасное обращение с химическими веществами.