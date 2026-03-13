Бесплатное лечение ожогов в Азербайджане

Ожоги - это повреждения кожи и более глубоких тканей, вызванные воздействием высоких температур (термические), химических веществ, электрического тока или радиации. Термические ожоги возникают при контакте с кипящими жидкостями, паром, огнем или горячими поверхностями. Химические ожоги вызываются кислотами и щелочами, а электрические - прохождением через тело высоко- или низковольтного тока. Радиационные ожоги могут возникать под воздействием ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца, ионизирующего излучения при медицинских процедурах или других источников окружающей среды.

Лечение в Азербайджане ожогов осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). В пакет услуг по ОМС входят первичная медицинская помощь, осмотры врачей, необходимые лабораторные исследования и, при необходимости, стационарное лечение.

Легкие ожоги лечат в ожоговых отделениях поликлиник или больниц. Ожоги средней тяжести лечат в ожоговых отделениях медицинских учреждений подведомственных Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ТАБИБ), если у пациента нет сопутствующих заболеваний или травм, осложняющих состояние. Тяжелые ожоги лечат в ожоговом отделении Медицинского центра имени Нариманова после первоначальной реанимации в учреждении, куда был госпитализирован пациент.