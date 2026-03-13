USD 1.7000
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Эпическая картина: Король с нигерийками

02:33 168

Сантьяго (Чили). Состоялась инаугурация нового президента Хосе Антонио Каста - почитателя Пиночета. Люди несут транспаранты в поддержку Каста на площади Конституции

Афины (Греция). Тысячи демонстрантов по призыву Коммунистической партии Греции (КПГ) собрались на площади Синтагма перед зданием парламента в поддержку Кубы

Бейрут (Ливан). Здание, разрушенное израильскими ударами

Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын испытывает новый пистолет во время посещения завода по производству боеприпасов

Иллинойс (США). Последствия шторма

Лондон (Великобритания). Прием короля Карла III в Сент-Джеймсском дворце для представителей нигерийской диаспоры

Бангкок (Таиланд). Солнце садится за золотистой вершиной храма Ват Сакет

Система ощутимо потрескивает
Система ощутимо потрескивает что там у соседей?
02:41 64
Эпическая картина: Король с нигерийками
Эпическая картина: Король с нигерийками объектив haqqin.az
02:33 169
США поставили Израилю турецкое вооружение
США поставили Израилю турецкое вооружение корреспонденция по следам громкого скандала
02:13 486
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио третья мировая
01:59 578
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий
01:31 1131
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 13877
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
01:43 559
Когда интеллигенция начинает прославлять войну…
Когда интеллигенция начинает прославлять войну… слово публицисту
01:11 980
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3463
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы обновлено 01:20; видео
01:20 3574
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
01:17 458

