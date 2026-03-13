Эпическая картина: Король с нигерийками

Сантьяго (Чили). Состоялась инаугурация нового президента Хосе Антонио Каста - почитателя Пиночета. Люди несут транспаранты в поддержку Каста на площади Конституции
Афины (Греция). Тысячи демонстрантов по призыву Коммунистической партии Греции (КПГ) собрались на площади Синтагма перед зданием парламента в поддержку Кубы
Бейрут (Ливан). Здание, разрушенное израильскими ударами
Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын испытывает новый пистолет во время посещения завода по производству боеприпасов
Иллинойс (США). Последствия шторма
Лондон (Великобритания). Прием короля Карла III в Сент-Джеймсском дворце для представителей нигерийской диаспоры
Бангкок (Таиланд). Солнце садится за золотистой вершиной храма Ват Сакет