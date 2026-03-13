USD 1.7000
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

США разрешили продажу российской нефти

03:54 243

США выдали новую генеральную лицензию, связанную с Россией, которая разрешает продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загружаемых на суда, до 11 апреля, сообщает Министерство финансов США.

Ранее президент США Дональд Трамп, не называя страны, говорил, что могут быть временно отменены санкции на продажу нефти в связи с войной на Ближнем Востоке. Война США и Израиля с Ираном привела к фактической блокировке Ормузского пролива, по которому шли поставки пятой части добываемой в мире нефти, и резкому росту цен на нефть.

Санкции в отношении российской нефти были введены в связи с войной в Украине.

Система ощутимо потрескивает
Система ощутимо потрескивает что там у соседей?
02:41 1313
Эпическая картина: Король с нигерийками
Эпическая картина: Король с нигерийками объектив haqqin.az
02:33 1021
США поставили Израилю турецкое вооружение
США поставили Израилю турецкое вооружение корреспонденция по следам громкого скандала
02:13 1304
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио третья мировая
01:59 1302
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий
01:31 1871
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 14316
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
01:43 913
Когда интеллигенция начинает прославлять войну…
Когда интеллигенция начинает прославлять войну… слово публицисту
01:11 1396
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3645
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы обновлено 01:20; видео
01:20 3825
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
01:17 616

