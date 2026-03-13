США разрешили продажу российской нефти

США выдали новую генеральную лицензию, связанную с Россией, которая разрешает продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загружаемых на суда, до 11 апреля, сообщает Министерство финансов США.



Ранее президент США Дональд Трамп, не называя страны, говорил, что могут быть временно отменены санкции на продажу нефти в связи с войной на Ближнем Востоке. Война США и Израиля с Ираном привела к фактической блокировке Ормузского пролива, по которому шли поставки пятой части добываемой в мире нефти, и резкому росту цен на нефть.



Санкции в отношении российской нефти были введены в связи с войной в Украине.