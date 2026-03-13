Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем»

«Я думаю, что, вероятно, да. Думаю, он ранен, но, вероятно, все еще жив в какой-то форме», — сказал Трамп в интервью ведущему Брайану Килмид для телеканала Fox News, которое выйдет в эфир в пятницу.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», несмотря на то, что его не видели публично с момента вступления в должность на фоне войны с США, считает президент США Дональд Трамп.

«У Ирана на протяжении последних четырех месяцев были тысячи ракет, нацеленных на все эти страны Ближнего Востока… Они собирались взять под контроль Ближний Восток… Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Оман, Саудовская Аравия. Все эти государства опасались Ирана, а теперь больше не боятся. Но у них были причины бояться. Мы разгромили их (Иран) так, как ни одна другая страна не смогла бы, и у них все еще остаются некоторые остатки сил», — сказал Трамп.

«Бояться нечего. У них нет военно-морского флота, и мы потопили все их корабли», — сказал Трамп, призвав «проходить через Ормузский пролив и проявить смелость. Бояться нечего».

А в публикации в соцсети Truth Social в пятницу Трамп заявил, что США «полностью уничтожают террористический режим Ирана — в военном, экономическом и других отношениях».

«…Однако, если читать провальную газету The New York Times, можно ошибочно подумать, что мы не побеждаем. Военно-морской флот Ирана уничтожен, их военно-воздушные силы больше не существуют, ракеты, беспилотники и все остальное уничтожаются, а их лидеры стерты с лица земли», — написал Трамп.

«У нас непревзойденная огневая мощь, неограниченные боеприпасы и достаточно времени — посмотрите, что произойдет с этими безумными подонками сегодня. Они убивали невинных людей по всему миру на протяжении 47 лет, а теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, уничтожаю их. Какая это большая честь — делать это!» — добавил он.