Нефть рвется вверх: уже выше $100

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подскочила на 10,45%, достигнув $101,59 за баррель.

По состоянию на 9:39 по бакинскому времени рост Brent замедлился, и фьючерс торгуется на уровне $100,3 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в апреле подорожала на 12,9% и достигла $94,2 за баррель.

Ускорение цен вызвано ограничением движения танкеров через Ормузский пролив, перекрытый Ираном в ответ на военную операцию США и Израиля. На этой неделе Минэнерго США повысило прогноз средней цены Brent на 34%, до $78,84 за баррель. В Goldman Sachs ожидают постепенного восстановления судоходства в проливе в ближайший месяц. В противном случае эксперты прогнозируют, что стоимость Brent к концу года может подняться до $93 за баррель.