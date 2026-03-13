USD 1.7000
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Нефть рвется вверх: уже выше $100

обновлено 13:49
13:49 1323

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подскочила на 10,45%, достигнув $101,59 за баррель.

По состоянию на 9:39 по бакинскому времени рост Brent замедлился, и фьючерс торгуется на уровне $100,3 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в апреле подорожала на 12,9% и достигла $94,2 за баррель.

Ускорение цен вызвано ограничением движения танкеров через Ормузский пролив, перекрытый Ираном в ответ на военную операцию США и Израиля. На этой неделе Минэнерго США повысило прогноз средней цены Brent на 34%, до $78,84 за баррель. В Goldman Sachs ожидают постепенного восстановления судоходства в проливе в ближайший месяц. В противном случае эксперты прогнозируют, что стоимость Brent к концу года может подняться до $93 за баррель.

*** 10:06

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 10,15 доллара США, или на 10,6%, составив 105,58 доллара США.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 95,43 доллара США.

В ходе торговых операций на межконтинентальной бирже ICE London стоимость майского фьючерсного контракта 2026 года на экспорт нефти марки Brent выросла на 0,02% и составила 100,48 доллара США за баррель.

На товарной бирже Нью-Йорка NYMEX цена нефти марки WTI с поставкой в апреле 2026 года также увеличилась на 0,30% и достигла 95,44 доллара США за баррель.

