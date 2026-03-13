В Израиле заявили, что уже убито до 5000 иранских военных

По оценкам израильских военных, на 14-й день военной операции Израиля и США в результате израильских ударов погибли от 4000 до 5000 иранских солдат и командиров.

Сообщается, что многие из погибших были членами иранских сил внутренней безопасности и военизированной группировки «Басидж», которые являются одной из основных целей израильских атак.

Израильские военные заявили, что цель кампании — «нанести серьезный удар по иранскому режиму, его вооруженным силам, оружейной промышленности и ядерной программе». По их данным, с начала конфликта израильские ВВС сбросили более 10 000 бомб на территорию Ирана.

Также сообщается, что за последние 24 часа из Ирана по Израилю было выпущено всего шесть ракет.