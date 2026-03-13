В Израиле заявили, что уже убито до 5000 иранских военных

По оценкам израильских военных, на 14-й день военной операции Израиля и США в результате израильских ударов погибли от 4000 до 5000 иранских солдат и командиров.
Сообщается, что многие из погибших были членами иранских сил внутренней безопасности и военизированной группировки «Басидж», которые являются одной из основных целей израильских атак.
Израильские военные заявили, что цель кампании — «нанести серьезный удар по иранскому режиму, его вооруженным силам, оружейной промышленности и ядерной программе». По их данным, с начала конфликта израильские ВВС сбросили более 10 000 бомб на территорию Ирана.
Также сообщается, что за последние 24 часа из Ирана по Израилю было выпущено всего шесть ракет.
Армия Израиля заявила, что за две недели нанесла 7,6 тыс. ударов по целям в Иране, из которых более 2 000 – по штабам и объектам властей, а около 4700 связаны с иранской ракетной программой.
Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, на основании точных разведданных ликвидированы тысячи боевиков. В ходе операции самолеты ВВС Израиля совершили более 4 700 оперативных вылетов и провели 380 организованных групповых операций в небе над Ираном.
Параллельно с этим ЦАХАЛ проводит рейды для уничтожения инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Сообщается, что ЦАХАЛ нанес более 1100 ударов по целям в этом регионе.
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние сутки ВВС Израиля нанесли удары более чем по 200 целям на западе и в центре Ирана. По данным армии, в операции участвовали десятки истребителей.
Как говорится в сообщении, ударам подверглись пусковые установки баллистических ракет, системы противовоздушной обороны и объекты по производству вооружений. В ЦАХАЛе заявляют, что в ходе атак по целям иранского режима было применено большое количество боеприпасов.
March 13, 2026