Дроны над дипкварталом: Саудовская Аравия отражает атаку

Министерство обороны Саудовской Аравии в пятницу сообщило, что перехватило и уничтожило беспилотник, который пытался приблизиться к дипломатическому кварталу в Эр-Рияде. Об этом сообщает Al-Arabiya.

В ведомстве также сообщили, что в различных районах королевства были перехвачены и уничтожены еще 11 беспилотников, в том числе несколько – в губернаторстве Эль-Хардж неподалеку от столицы, а также другие – в Восточной провинции в пятницу утром.

Ранее официальный представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики сообщил о перехвате и уничтожении 28 беспилотников, в том числе 10 дронов в Восточной провинции, после того, как они вошли в воздушное пространство страны.

Накануне саудовские системы ПВО перехватили и уничтожении две баллистические ракеты, запущенные в направлении Восточной провинции и авиабазы Принц Султан в губернаторстве Эль-Хардж. Министерство обороны также сообщило в четверг о перехвате и уничтожении 33 беспилотников в Восточной провинции, 17 беспилотников в районе Пустой четверти (Руб-эль-Хали), направлявшихся к нефтяному месторождению Шайба, а также о сбивании одного дрона, который пытался приблизиться к дипломатическому кварталу в Эр-Рияде.

Саудовская Аравия вновь заявила, что атаки Ирана «представляют собой опасную и ничем не оправданную эскалацию», способную повлечь «серьезные последствия для региональной стабильности», подчеркнув, что «поведение Ирана несовместимо с принципами добрососедства и подрывает интересы мира».