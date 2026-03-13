USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле

ВИДЕО
10:40 1322

Пакистан нанес авиаудар по штаб-квартире «Талибан» в столице Афганистана Кабуле.

По данным источников, здание использовалось в качестве центра для складов оружия и координации и планирования атак против Пакистана.

Талибы подтвердили факт ударов, но утверждают, что бомбардировке подверглись жилые кварталы и топливное хранилище частной авиакомпании Kam Air близ аэропорта Кандагара. По данным афганских властей, в результате атак в Кабуле погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.

Атакам подверглись также объекты в провинциях Кандагар, Пактия и Пактика.

Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор
11:37 965
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий; все еще актуально
01:31 7482
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем»
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем» обновляется
11:42 3035
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
11:30 304
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами ВИДЕО
11:34 738
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
11:16 808
Израиль из-под земли достанет КСИР
Израиль из-под земли достанет КСИР ВИДЕО
11:12 1010
Обстрел Израиля: десятки раненых
Обстрел Израиля: десятки раненых
11:07 841
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик видео; новость дополнена
10:55 1686
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа»
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа» ВИДЕО
10:50 1536
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле ВИДЕО
10:40 1323

ЭТО ВАЖНО

Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор
11:37 965
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий; все еще актуально
01:31 7482
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем»
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем» обновляется
11:42 3035
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
11:30 304
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами ВИДЕО
11:34 738
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
11:16 808
Израиль из-под земли достанет КСИР
Израиль из-под земли достанет КСИР ВИДЕО
11:12 1010
Обстрел Израиля: десятки раненых
Обстрел Израиля: десятки раненых
11:07 841
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик видео; новость дополнена
10:55 1686
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа»
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа» ВИДЕО
10:50 1536
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле ВИДЕО
10:40 1323
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться