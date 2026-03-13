Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле

Пакистан нанес авиаудар по штаб-квартире «Талибан» в столице Афганистана Кабуле.

По данным источников, здание использовалось в качестве центра для складов оружия и координации и планирования атак против Пакистана.

Талибы подтвердили факт ударов, но утверждают, что бомбардировке подверглись жилые кварталы и топливное хранилище частной авиакомпании Kam Air близ аэропорта Кандагара. По данным афганских властей, в результате атак в Кабуле погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.

Атакам подверглись также объекты в провинциях Кандагар, Пактия и Пактика.