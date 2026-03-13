Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик

ПВО Турции этой ночью уничтожили в воздушном пространстве страны третью ракету, запущенную из Ирана. Об этом пишут турецкие СМИ. Также сообщается, что на авиабазе Инджирлик был объявлен режим тревоги, а из района аэропорта Батмана доносились звуки сирен, что вызвало панику среди населения в Батмане, а также в Адане.

Между тем в соцсетях публикуют видео баллистической ракеты над авиабазой Инджирлик. На опубликованных кадрах запечатлен светящийся объект, движущийся по небу, также слышны звуки сирен в близлежащем городе Адана. СМИ отмечают, что кадры, распространяемые в соцсетях, отражают не момент перехвата ракеты, а сгорание ее обломков при входе в атмосферу.

Все эти утверждения пока не подтверждены официальными структурами.

По информации издания Sözcü, на авиабазу прибыл турецкий бригадный генерал.

На этом фоне привлекло внимание фото, опубликованное накануне Министерством национальной обороны Турции в соцсетях с подписью: «Инджирлик – это турецкая авиабаза».