Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа»

Израиль при нанесении некоторых ударов по территории Ирана в ходе нынешней войны использовал информацию о целях, предоставленную обычными иранцами. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника из службы безопасности.

По словам чиновника, иранцы на местах передают Израилю информацию о целях через израильские аккаунты в социальных сетях на персидском языке.

По словам чиновника, информация, присылаемая иранцами, сначала проверяется и подтверждается Израилем, и, если она оказывается достоверной, Израиль принимает соответствующие меры.

По словам чиновника, именно это произошло в среду вечером, когда израильский беспилотный летательный аппарат Hermes нанес удар по контрольно-пропускным пунктам «Басидж» в Тегеране, говорится в сообщении.

В сети распространились кадры уничтожения контрольно-пропускного пункта «Басидж» в Иране: