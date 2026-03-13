USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

США атаковали иранское судно: близко подошло к авианосцу

10:56 725

Американские военные атаковали иранское судно, которое близко подошло к авианосцу USS Abraham Lincoln, сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника.

В частности, по судну был открыт огонь из корабельной пушки, а также выпущены две ракеты из боевого вертолета. Какой военный корабль открыл огонь по иранцам, не уточняется. Судьба судна и его команды также неизвестна. Инцидент произошел в начале недели.

CBS отметил, что USS Abraham Lincoln сопровождают два эсминца - USS Spruance и USS Michael Murphy. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) отказалось комментировать эту информацию телеканалу.

Авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln находится в районе проведения американо-израильской военной операции против Ирана. Второй авианосец - USS Gerald R. Ford - стоит в Красном море.

Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор
11:37 977
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий; все еще актуально
01:31 7487
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем»
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем» обновляется
11:42 3038
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
11:30 307
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами ВИДЕО
11:34 744
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
11:16 812
Израиль из-под земли достанет КСИР
Израиль из-под земли достанет КСИР ВИДЕО
11:12 1011
Обстрел Израиля: десятки раненых
Обстрел Израиля: десятки раненых
11:07 848
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик видео; новость дополнена
10:55 1692
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа»
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа» ВИДЕО
10:50 1540
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле ВИДЕО
10:40 1326

ЭТО ВАЖНО

Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор
11:37 977
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий; все еще актуально
01:31 7487
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем»
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем» обновляется
11:42 3038
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
11:30 307
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами ВИДЕО
11:34 744
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
11:16 812
Израиль из-под земли достанет КСИР
Израиль из-под земли достанет КСИР ВИДЕО
11:12 1011
Обстрел Израиля: десятки раненых
Обстрел Израиля: десятки раненых
11:07 848
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик видео; новость дополнена
10:55 1692
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа»
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа» ВИДЕО
10:50 1540
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле ВИДЕО
10:40 1326
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться