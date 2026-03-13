США атаковали иранское судно: близко подошло к авианосцу

Американские военные атаковали иранское судно, которое близко подошло к авианосцу USS Abraham Lincoln, сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника.

В частности, по судну был открыт огонь из корабельной пушки, а также выпущены две ракеты из боевого вертолета. Какой военный корабль открыл огонь по иранцам, не уточняется. Судьба судна и его команды также неизвестна. Инцидент произошел в начале недели.

CBS отметил, что USS Abraham Lincoln сопровождают два эсминца - USS Spruance и USS Michael Murphy. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) отказалось комментировать эту информацию телеканалу.

Авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln находится в районе проведения американо-израильской военной операции против Ирана. Второй авианосец - USS Gerald R. Ford - стоит в Красном море.