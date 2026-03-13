USD 1.7000
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Либерман: Израиль должен свергнуть режим аятолл и добить «Хезболлу»

11:10 519

Председатель партии «Наш дом – Израиль», депутат Кнессета Авигдор Либерман заявил, что одной из ключевых целей нынешней войны должно стать свержение иранского режима и ликвидация ливанской группировки «Хезболла».

«Независимо от американских интересов, Государство Израиль должно поставить перед собой четкие цели в нынешней войне: свержение иранского режима и ликвидация «Хезболлы». В обоих случаях для этого созданы благоприятные условия», – сказал Либерман.

По его словам, если израильские власти не достигнут обеих целей, то в результате после двух с половиной лет, в течение которых страна потеряла тысячи израильских граждан и солдат, все фронты останутся открытыми – против палестинской группировки «ХАМАС», Ирана, «Хезболлы» и йеменских хуситов, а также вдобавок к взрывоопасной ситуации в Иудее и Самарии.

«В конце военной операции «Народ как лев» я предупреждал, что Иран остается «раненым зверем», а нет ничего опаснее раненого хищника. Все, что будут делать наши враги с этого момента, – это подготовка к подходящему моменту для мести Государству Израиль. Поэтому мы должны немедленно уничтожить «Хезболлу» и свергнуть правление аятолл, иначе это будет серьезной стратегической ошибкой и поводом для бед многих поколений», – подчеркнул израильский политик.

Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор
11:37 979
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий; все еще актуально
01:31 7487
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем»
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем» обновляется
11:42 3038
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
11:30 307
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами ВИДЕО
11:34 744
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
11:16 812
Израиль из-под земли достанет КСИР
Израиль из-под земли достанет КСИР ВИДЕО
11:12 1011
Обстрел Израиля: десятки раненых
Обстрел Израиля: десятки раненых
11:07 848
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик видео; новость дополнена
10:55 1692
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа»
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа» ВИДЕО
10:50 1541
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле ВИДЕО
10:40 1327

