Либерман: Израиль должен свергнуть режим аятолл и добить «Хезболлу»

«Независимо от американских интересов, Государство Израиль должно поставить перед собой четкие цели в нынешней войне: свержение иранского режима и ликвидация «Хезболлы». В обоих случаях для этого созданы благоприятные условия», – сказал Либерман.

По его словам, если израильские власти не достигнут обеих целей, то в результате после двух с половиной лет, в течение которых страна потеряла тысячи израильских граждан и солдат, все фронты останутся открытыми – против палестинской группировки «ХАМАС», Ирана, «Хезболлы» и йеменских хуситов, а также вдобавок к взрывоопасной ситуации в Иудее и Самарии.

«В конце военной операции «Народ как лев» я предупреждал, что Иран остается «раненым зверем», а нет ничего опаснее раненого хищника. Все, что будут делать наши враги с этого момента, – это подготовка к подходящему моменту для мести Государству Израиль. Поэтому мы должны немедленно уничтожить «Хезболлу» и свергнуть правление аятолл, иначе это будет серьезной стратегической ошибкой и поводом для бед многих поколений», – подчеркнул израильский политик.