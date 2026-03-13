Обстрел Израиля: десятки раненых

В Израиле госпитализировали 58 пострадавших после ракетного обстрела на севере страны, сообщает национальная служба скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом» в Х.

«Среди них один человек в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Медслужба также уточнила, что остальные 57 человек ранены осколками стекла или получили легкие травмы.

Ранним утром 13 марта Иран нанес ракетный удар по северу Израиля. В результате были повреждены жилые дома и автомобили, а в одном из зданий начался пожар.