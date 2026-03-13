USD 1.7000
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Обстрел Израиля: десятки раненых

11:07 849

В Израиле госпитализировали 58 пострадавших после ракетного обстрела на севере страны, сообщает национальная служба скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом» в Х.

«Среди них один человек в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Медслужба также уточнила, что остальные 57 человек ранены осколками стекла или получили легкие травмы.

Ранним утром 13 марта Иран нанес ракетный удар по северу Израиля. В результате были повреждены жилые дома и автомобили, а в одном из зданий начался пожар.

Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
11:37 983
11:37 983
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
01:31 7488
01:31 7488
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем»
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем»
11:42 3038
11:42 3038
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
11:30 308
11:30 308
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами
11:34 745
11:34 745
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
11:16 812
11:16 812
Израиль из-под земли достанет КСИР
Израиль из-под земли достанет КСИР
11:12 1012
11:12 1012
Обстрел Израиля: десятки раненых
Обстрел Израиля: десятки раненых
11:07 850
11:07 850
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик
10:55 1692
10:55 1692
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа»
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа»
10:50 1543
10:50 1543
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле
10:40 1327
10:40 1327

