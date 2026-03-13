Израиль из-под земли достанет КСИР

Израильские удары по иранским подземным ракетным комплексам показали, как современные системы наблюдения могут обнаруживать тепловые, вибрационные и другие сигналы даже из глубоких подземных слоев. Поэтому старая стратегия Ирана «прятаться в горе» начинает терять свою актуальность, сообщает NewsForce.

6 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении подземного бункера убитого верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Подземный комплекс был расположен под правительственными зданиями в центре Тегерана.

В ночь на 10 марта израильские военные нанесли удары по объектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Тегеране. Один из ударов был нацелен на комплекс, используемый КСИР для исследований и разработки оружия. Подземный комплекс располагался на территории центрального военного университета КСИР имени имама Хусейна.