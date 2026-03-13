USD 1.7000
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Линдси Грэм о ближайших целях США в Иране

11:18 547

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) заявил, что в размещении американских сухопутных войск в Иране нет необходимости, но «продолжим эту тенденцию в течение нескольких недель, после чего дадим оценку».

«Я не вижу, чтобы этот конфликт закончился сегодня. Думаю, задача состоит в том, чтобы убедиться, что они (иранский режим – ред.) не смогут возродиться, не будут способны создавать ракеты для поражения нас (США – ред.), и никогда не вернутся к ядерному бизнесу», — заявил Грэм журналистам.

Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор
11:37 992
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий; все еще актуально
01:31 7490
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем»
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем» обновляется
11:42 3041
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
11:30 309
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами ВИДЕО
11:34 748
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
11:16 815
Израиль из-под земли достанет КСИР
Израиль из-под земли достанет КСИР ВИДЕО
11:12 1016
Обстрел Израиля: десятки раненых
Обстрел Израиля: десятки раненых
11:07 852
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик видео; новость дополнена
10:55 1696
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа»
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа» ВИДЕО
10:50 1545
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле ВИДЕО
10:40 1330

