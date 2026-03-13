В НАТО предупредили: помощь Ирану обернется жестким ответом

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Соединенные Штаты могут дать жесткий ответ любой стороне, которая окажет Ирану военную поддержку. Об этом сообщила газета The Hill.

Гринкевич отметил, что в случае угрозы американским военнослужащим Вашингтон должен реагировать решительно. «Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко... Я уверен, что мы даем решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», – сказал он на слушаниях в Сенате.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Москва оказывает Тегерану помощь «во многих разных направлениях». Он сделал это заявление, отвечая в том числе на вопросы о том, предоставляет ли РФ Ирану разведывательную поддержку для обнаружения американских войск.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждений оказания Россией помощи иранской стороне нет. По его словам, если такая поддержка и существует, то Российская Федерация «работает не очень хорошо, потому что у Ирана дела идут не очень хорошо».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала от Тегерана запросов о какой-либо помощи, в том числе военной.