USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами

ВИДЕО
11:34 751

Боевики «Басиджа» рисуют на улицах Тегерана граффити и расклеивают листовки в поддержку новоизбранного верховного лидера Моджтабы Хаменеи, чтобы создать видимость народной «любви» к нему.

Также стало известно, что боевики «Басиджа» и сотрудники сил безопасности Ирана начали размещать свои позиции под мостами в Тегеране. Такие укрытия создаются для защиты от возможных ударов израильских беспилотников. Под мостами оборудуются временные позиции и наблюдательные точки.

«Басидж» - военизированная структура, связанная с Корпусом стражей исламской революции, которая часто используется для поддержания внутренней безопасности и подавления протестов.

Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор
11:37 1003
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий; все еще актуально
01:31 7493
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем»
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем» обновляется
11:42 3043
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
11:30 310
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами ВИДЕО
11:34 752
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
11:16 817
Израиль из-под земли достанет КСИР
Израиль из-под земли достанет КСИР ВИДЕО
11:12 1019
Обстрел Израиля: десятки раненых
Обстрел Израиля: десятки раненых
11:07 853
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик видео; новость дополнена
10:55 1698
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа»
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа» ВИДЕО
10:50 1548
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле ВИДЕО
10:40 1334

ЭТО ВАЖНО

Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор
11:37 1003
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий; все еще актуально
01:31 7493
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем»
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем» обновляется
11:42 3043
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
11:30 310
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами ВИДЕО
11:34 752
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
11:16 817
Израиль из-под земли достанет КСИР
Израиль из-под земли достанет КСИР ВИДЕО
11:12 1019
Обстрел Израиля: десятки раненых
Обстрел Израиля: десятки раненых
11:07 853
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик видео; новость дополнена
10:55 1698
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа»
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа» ВИДЕО
10:50 1548
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле ВИДЕО
10:40 1334
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться