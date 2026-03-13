Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами

Боевики «Басиджа» рисуют на улицах Тегерана граффити и расклеивают листовки в поддержку новоизбранного верховного лидера Моджтабы Хаменеи, чтобы создать видимость народной «любви» к нему.

Также стало известно, что боевики «Басиджа» и сотрудники сил безопасности Ирана начали размещать свои позиции под мостами в Тегеране. Такие укрытия создаются для защиты от возможных ударов израильских беспилотников. Под мостами оборудуются временные позиции и наблюдательные точки.

«Басидж» - военизированная структура, связанная с Корпусом стражей исламской революции, которая часто используется для поддержания внутренней безопасности и подавления протестов.