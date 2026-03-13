В Баку построят еще 24 станции метро

В Баку выделены земельные участки для строительства 24 станций метро. Это отражено в отчете о деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики за 2025 год, который был вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.

Отмечается, что в рамках реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы в прошлом году для Бакинского метрополитена было доставлено 30 вагонов, из которых 20 уже введены в эксплуатацию.

Кроме того, выделены земельные участки для строительства 24 станций метро, 3 электродепо и 16 вентиляционных шахт.

В целях повышения надежности энергетической системы метрополитена в рамках договора с Российским университетом транспорта проведена диагностика тяговой электрической сети «Красной» и «Зеленой» линий, разработан проект выполнения работ по разделению «Красной» и «Зеленой» линий на станции «28 Мая» с использованием двух временных шахт, для строительства которых также выделены земельные участки.

По строительству переходной камеры на станции «Ичеришехер» получено экспертное заключение по результатам проведенных геологоразведочных работ и начаты работы по переносу подземных коммуникационных линий.