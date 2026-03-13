Али Асадов о важности закрытых границ

USD 1.7000
Происходящие в последнее время в регионе события показывают, насколько «обоснованным и необходимым» было решение о сохранении закрытыми сухопутных границ Азербайджана, заявил премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения отчета о деятельности Кабинета Министров за 2025 год.

Комментируя инцидент с атакой беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику, Асадов заявил, что «на фоне этого неприятного события азербайджанское общество и международная общественность еще раз убедились, что президент Ильхам Алиев является сильным лидером, который защищает безопасность своего народа и всегда стоит за своим народом».

Премьер также анонсировал проведение в этом году ряда важных международных мероприятий в Азербайджане, в частности, 13-й сессии Всемирного форума городского развития ООН.

По его словам, это «авторитетное мероприятие станет платформой глобального значения с точки зрения современных подходов к градостроительству и обмена международным опытом».

