USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

В Баку строится архитектурная жемчужина высотой 144 метра

фото; видео
11:53 413

В центре Баку реализуется уникальный проект, объединяющий современную архитектуру и высокие стандарты комфортной жизни. Avenue 8 готовится стать самым высоким жилым зданием столицы и новым акцентом в городском силуэте.

Проект Avenue 8 возводится в одном из самых престижных районов города — в шаговой доступности от Бакинского бульвара и Zafar Park. Комплекс сочетает современную архитектуру, высокий уровень комфорта и эксклюзивный стиль жизни. Здание, спроектированное по концепции двух башен, привлекает внимание изящными архитектурными линиями и панорамным стеклянным фасадом, отражающим городской пейзаж. При высоте 144 метра этот жилой комплекс станет первым жилым проектом такой высоты в Баку.

Над реализацией Avenue 8 работает команда специалистов с международным опытом. Такой подход обеспечивает соответствие проекта высоким международным стандартам качества строительства.

Одной из ключевых особенностей проекта являются квартиры с потолками высотой 4,5 метра. Панорамные окна от пола до потолка открывают вид на Каспийское море и Бакинскую бухту, превращая эти пейзажи в часть повседневной жизни. Avenue 8 — это не просто жилой комплекс, а пространство, где ценятся гармония, простор и особая атмосфера жизни.

На 31-м этаже проекта расположится инфинити-бассейн, откуда открывается впечатляющая панорама на Баку и Каспийское море. Кроме того, в комплексе предусмотрены spa и фитнес-центр, крытый бассейн, открытый йога-сад, падел-корт, благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, коворкинг-пространства и авторские рестораны.

Консьерж-сервис, централизованная система климат-контроля и технологии «умного дома» объединяют комфорт и современные технологии, создавая для жителей особую атмосферу приватности и удобства.

Чтобы ближе познакомиться с проектом, планировками квартир и специальными условиями приобретения, вы можете посетить офис продаж Avenue 8, расположенный по адресу: ул. Афиятдина Джалилова, 23.

Для получения подробной информации и персональной консультации звоните по номеру *8008.

Avenue 8 — подпись утонченного вкуса.

https://www.instagram.com/avenue8.az/

https://avenue8.az/

Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор
11:37 1017
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий; все еще актуально
01:31 7497
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем»
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем» обновляется
11:42 3047
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
11:30 311
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами ВИДЕО
11:34 760
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
11:16 818
Израиль из-под земли достанет КСИР
Израиль из-под земли достанет КСИР ВИДЕО
11:12 1021
Обстрел Израиля: десятки раненых
Обстрел Израиля: десятки раненых
11:07 858
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик видео; новость дополнена
10:55 1704
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа»
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа» ВИДЕО
10:50 1554
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле ВИДЕО
10:40 1335

ЭТО ВАЖНО

Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор
11:37 1017
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий; все еще актуально
01:31 7497
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем»
Трамп: Хаменеи «все еще жив в какой-то форме», а Иран «полностью уничтожаем» обновляется
11:42 3047
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
11:30 311
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами
Боевики «Басиджа» расклеивают листовки на улицах Тегерана и прячутся под мостами ВИДЕО
11:34 760
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
ЦАХАЛ начал операцию: взрывы в Тегеране
11:16 818
Израиль из-под земли достанет КСИР
Израиль из-под земли достанет КСИР ВИДЕО
11:12 1021
Обстрел Израиля: десятки раненых
Обстрел Израиля: десятки раненых
11:07 858
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик
Турция сбивает третью ракету из Ирана: тревога на базе Инджирлик видео; новость дополнена
10:55 1704
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа»
Иранцы дают ориентиры Израилю о местонахождении «Басиджа» ВИДЕО
10:50 1554
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле
Пакистан разбомбил штаб-квартиру «Талибан» в Кабуле ВИДЕО
10:40 1335
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться