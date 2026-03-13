Иран спрятал уран в горе: бомбы США бессильны

Иран перенес оставшийся запас обогащенного урана на территорию комплекса, расположенного в «Горе-кирке» — бункере на глубине 80–100 метров в гранитной породе, к югу от Натанза. Об этом сообщает издание Fox News со ссылкой на американские разведданные.

Спутниковые снимки за февраль подтверждают ускоренное строительство на объекте: несколько входов в тоннели, бетонные саркофаги над порталами, защитные стены, тяжелая техника и большие объемы вывозимого грунта указывают на быстрое расширение внутренних помещений после ударов 2025 года, которые уничтожили наземную инфраструктуру обогащения урана.

Издание отмечает, что состоящая на вооружении американцев высокоточная противобункерная бомба GBU-57 может проникнуть на глубину до 60 метров в землю или до 20 метров в железобетон. Гранит — это ни земля, ни бетон. Это магматическая порода с прочностью на сжатие, превышающей оба материала. Максимальная глубина проникновения GBU-57 в землю — 60 метров. Уран находится на глубине 40 метров за пределами досягаемости самого мощного обычного оружия США.

В 2025 году в ходе операции Midnight Hammer по иранским ядерным объектам было сброшено 14 GBU-57. Удары разрушили залы с центрифугами, но не уничтожили саму программу. Они показали Ирану «потолок» возможностей бомб, и Иран построил новые объекты.