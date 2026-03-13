Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов сопровождать суда при прохождении через Ормузский пролив в случае необходимости. Об этом он сообщил в интервью FOX News.

Отвечая на вопрос о возможной помощи нефтяным танкерам при прохождении стратегически важного пролива, Трамп сказал: «Мы бы сделали это, если бы потребовалась помощь. Но, знаете, надеюсь, все пройдет очень хорошо. Посмотрим, что будет».