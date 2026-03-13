Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов сопровождать суда при прохождении через Ормузский пролив в случае необходимости. Об этом он сообщил в интервью FOX News.
Отвечая на вопрос о возможной помощи нефтяным танкерам при прохождении стратегически важного пролива, Трамп сказал: «Мы бы сделали это, если бы потребовалась помощь. Но, знаете, надеюсь, все пройдет очень хорошо. Посмотрим, что будет».
*** 12:49
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Военно-морские силы США будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив для обеспечения стабильности мировых поставок нефти.
«Я уверен, что как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, в составе международной коалиции, будут сопровождать суда через пролив», - сказал Бессент в интервью Sky News.
По словам министра, через пролив продолжают проходить иранские и китайские танкеры, что свидетельствует об отсутствии минирования.
Обстрелы судоходства и энергетической инфраструктуры Ираном уже привели к росту цен на нефть выше 100 долларов за баррель. Скачок цен произошел несмотря на решение более 30 стран высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов.